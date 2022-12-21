【新冠肺炎】北大專家：北京疫情海嘯級，全國疫情高峰持續春節後

《經濟通通訊社２１日專訊》北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發接受中國《

醫學界》雜誌採訪時表示，北京這波疫情的感染高峰「不是一般的高，是海嘯級，我們在過去一

周已經感受到了」，預料接下來１、２周內將出現重症高峰，各醫療機構應儘早作準備。他又指

，因中國南北氣候差異，南方雖然疫情高峰也很高，但重症比例可能沒那麼高，並預測中國這波

疫情高峰大概要持續到春節後，但基本恢復正常可能要到２月底至３月初，也就是天氣開始轉暖

時。



＊各地發熱門診迎來接診高峰＊



隨著疫情防控政策放鬆，各地發熱門診迎來接診高峰。上海華山醫院急診科主任陳明泉指，

目前華山醫院發熱門診接診病人數量增長較快，位於市中心的總院已增長到之前的５倍左右，而

在相對偏遠的郊區院區，發熱門診接待病人的數量更多，從每天的３０到４０人次，增長到

４００多人次，增幅達１０倍。

安徽合肥市委書記虞愛華直認，合肥實有人口已經超過１１００萬人，近幾日發熱人數劇增

，高峰期預計很快就會到來，給防治工作帶來極大挑戰。不過，安徽省進一步優化隔離管控工作

，不再對居民所住的樓層、單元、樓棟進行封控。陽性感染者的密切接觸者可正常上班，不再要

求其居家隔離醫學觀察。

在疫情期間，不少企業職工陸續感染新冠病毒，廣東省人社廳明確，陽性員工在按照規定居

家隔離期間，企業必須按照正常勞動支付其在此期間的工作報酬。



＊多地免費發放退燒藥＊



疫情高燒，退燒藥被搶購一空。海南三亞政府表示，１２月２１日三亞市市場監督管理局牽

頭組織首批１８家市內藥店，自當日起，向全市市民免費發放首批７３０３０粒退燒藥，有用藥

需求的市民可就近選擇發放藥店領取

河南開封市政府亦公布，今日下午５點，開封市將發放「守護百姓健康－惠民健康大禮包」

，其中每區發放４萬片退燒藥－－布洛芬片。（ｃｔ）

