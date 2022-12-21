【內房困局】碧桂園擬發行１０億人幣中票，中債信用增進全額擔保

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園地產集團有限公司計劃發行至多１０億元人民幣３年期
中票，明日（２２日）起進行簿記建檔。中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤
銷的連帶責任保證擔保。募集資金用於項目開發建設、購回或償還碧桂園控股有限公司境外美元
債券。
（ｃｔ）
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