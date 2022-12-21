【聚焦人幣】１１月人民幣在莫斯科交易所外匯交易佔比增至４８％

《經濟通通訊社２１日專訊》據俄媒引述俄羅斯莫斯科交易所董事長尤里．傑尼索夫表示，

１１月人民幣在莫斯科交易所外匯市場即期和掉期交易中的佔比為４８％，年初時佔０﹒２％。

同時，人民幣－盧布合同是期貨市場五大合同之一。每天的交易量約為２００億盧布，未平倉頭

寸每天超過６００億盧布。此外，莫斯科交易所預計將出現首批信託公司的人民幣證券單位投資

信託基金。（ｗｌ）

