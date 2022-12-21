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即市新聞

21/12/2022 10:06

【內房困局】官媒：房住不炒定位應長期堅持，政策旨在促行業企穩

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中央經濟會議大篇幅著墨房地產市場，令市場憧憬監管擬重新
提振樓市，為經濟復甦增添一點動力。惟官媒《經濟日報》周三發表評論文章指出，「房住不炒
」不應也不會突破，是需要長期堅持的政策定位；應注意市場的發展不能偏離這一定位，要以穩
市場主體為重要抓手，以穩民生為落腳點。文章強調，「房住不炒」定位應長期堅持，針對房地
產行業供給端、需求端的相關政策旨在促進行業企穩回暖，保持總體穩定。
　　文章認為，對於房地產行業的發展，既要看到眼前的困難，更應堅定信心。中國城鎮化率仍
有較大提升空間，剛性和改善性住房需求潛力很大。近期密集出台的政策措施將逐步見效，各項
政策措施還將繼續完善，從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面不斷發力。只
要認識到位，工作到位，持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。
　　備受關注的中央經濟工作會議上周五（１６日）落幕。會議強調，紮實做好「保交樓、保民
生、保穩定」，有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。支持剛性和改善性住房需
求。推動房地產業向新發展模式平穩過渡。此外，中國１２月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）仍以
穩勢為２０２２年收官，五年期ＬＰＲ並未調降，令一眾內房失望而回。（ｗｌ）

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