《廣匯論勢－鄭廣復》放寬孳息曲線控制，圓匯料破１３０續強勢！

《廣匯論勢》昨天日本央行（ＢＯＪ）議息後宣布維持政策利率在負０﹒１厘，並重申無上

限購買１０年期國債，以及維持相關債息在零水平的決定。此外，ＢＯＪ亦將每月購債額度由

７﹒３萬億日圓增至９萬億日圓。不過，引起市場關注及日圓匯價急升的是，ＢＯＪ調整了孳息

率曲線控制措施，１０年期國債孳息率在零水平正負０﹒２５％（負０﹒２５％至０﹒２５％）

區間波動，改為擴大到負０﹒５％至０﹒５％區間波動，此舉惹起市場遐想，認為是結束量寬措

施的先兆，但將於明年４月卸任的央行行長黑田東彥則強調，行動不代表貨幣政策轉向。



＊央行有條件放寬孳息控制＊



客觀上來說，現時ＢＯＪ是有條件放寬孳息曲線控制。首先是環球整體通脹率仍然偏高，主

要經濟體利率亦持續上升，令日圓與其他主要貨幣的息差進一步擴大，而日本１０月份通脹率亦

升至３﹒７％，是１９９１年１月以來最高。日本是能源淨進口國，約９０％原油進口來自中東

，而液態天然氣進口亦佔了總能源耗用量的２４％，日本重現通脹並呈現實質負利率，降低了日

圓購買力，而能源價格高企令日本能源進口支出增加，弱日圓雖有助推動旅遊業，但並非支撐整

個日本經濟的主要動力來源（貨幣太弱或太強都不利經濟增長）。

另一方面，截至今年９月底止的數據顯示，ＢＯＪ持有５３６萬億日圓的日本國債，相對於

１０６６萬億日圓的總額，即ＢＯＪ已持有５０﹒２６％國債，是有史以來首次持有逾半國債。

ＢＯＪ手持的國債令其在今年第二及第三季出現浮動虧損８７４９億日圓，是黑田東彥擔任央行

行長以來首次出現虧損。



＊日本家庭寧持現金不消費＊



疫情亦打擊了日本人的消費意欲，數據顯示日本家庭持有的總資產達到２００５萬億日圓，

按年增加０﹒８％，是連續第四個季度維持在２０００萬億日圓以上，當中現金及存款額佔比增

加了２﹒５％至接近５５％，達到１１００萬億日圓，反映日本家庭偏向持有現金而不消費。其

他資產方面，股票及信託投資亦分別減少８﹒１％及１﹒７％，至１９６萬億及８６萬億日圓。

由於ＢＯＪ已控制了超過五成的日本國債，而且息率偏低，加上日圓匯價偏弱，對債券投資

者而言毫無吸引力。有分析擔心，一旦容許利率上升，可能導致大量日資從海外回流日本，引發

包括新興市場在內的資產價格大幅波動。數據顯示，日本投資者的海外股票及債券投資總額逾３

萬億美元，當中超過一半在美國，除非美國經濟衰退的憂慮加劇，又有明顯跡象預示將陷入經濟

衰退，否則，在美國經濟表現及較大的利率差距之下，日資不太可能會大規模回流日本。



＊圓匯１３５將變支持位＊



雖然黑田東彥到明年４月才卸任，但市場焦點肯定已轉向誰是下任ＢＯＪ行長。不論誰人帶

領日本央行，投資者都應該觀其言聽其行，不要先入為主。至於日圓匯價，我已不下數次指出美

元兌日圓已在１５０水平見頂，下跌目標１３０已到了，現在又有擴大孳息率波動區間的新炒作

題材，可以肯定１３０必遭突破，美元兌日圓將向之前預期的１２０水平下跌，預料跌至該位後

才會反彈，而１３０至１３５將由支持變阻力，其後將再度下跌，目標指向１１０至１０５。美

國聯儲局若在明年２月的議息會議決定加息０﹒２５厘，或未來美國公布的經濟數據急劇惡化，

經濟衰退憂慮快速升溫，相信就是日圓借勢進一步走強的藉口！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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