《股林淘金－林家亨》香港唯一的航天股

《股林淘金》一周前有新聞報道中國國家主席習近平訪問沙地阿拉伯，內容除了報道中國與

中東國家未來的經濟貿易會擴大合作之外，還包括了未來６年中國將幫助沙地阿拉伯訓練幾名航

天員送上中國天弓號太空艙。受此影響，香港唯一一隻有航天科技概念的香港航天科技

（０１７２５）當日迅速上升，曾經逼近１０元大關口，成交金額大幅增加，現時股價已經徐徐

回落返６元附近。

香港航天科技是香港第一家正式營運衛星發射，衛星製造及衛星應用的商業航天企業。公司

的業務涵蓋３個層面，包括：

１）星鏈工程和應用。

２）精密電子及衛星製造。

３）衛星的發射和通訊服務。

星鏈工程和應之項目名稱為「金紫荊星座」，現在已在進行中，未來將會製造共１１２夥低

軌高頻衛星，將其發射和進入預定軌道，主要服務於港澳大灣區之經濟高地，涵蓋智慧城市及農

業物聯通訊和監察之用。２０２２年將會完成７個衛星，２０２３年有２３個，２０２４年有

３０個，及２０２５年有５２個，合共１１２夥衛星。

所有上述之衛星運作檢測、接收、處理、數據儲存，皆位於香港將軍澳先進製造業中心，總

面積約１５０００平方尺。上述辦公室在線儲存容量足以支持十萬個商業衛星同步使用。

集團的「香港衛星製造中心」亦位於上述同一工業大廈，但總面積約有１８萬平方尺，擁有

智能精密製造全流程生產系統和研發實驗室，具備設計年產２００夥衛星之能力。集團另一精密

電子製造生產基地位於深圳，面積１２萬平方尺，配備了全裝配電子產品綜合製造的自動化生產

系統。集團的衛星發射必須靠近赤道之低緯度地區為主，每座發射場設計能每年發射約３０次。

有外國市場研究機構預計２０４０年全球的航天產業市場經濟規模可達１萬億美元，香港能

獲中國政府在航天技術發展上支持其可作商業模式運作，未來商機處處，實在難得，投資者不妨

多加注意及支持。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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