《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行１９０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２％；進行１４１０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１５％。今日有２０億元逆回購到期，即淨投放１５８０億元。
人行周一（１９日）重啟１４天期逆回購，三日共放水３８５０億元。（ｃｔ）
21/12/2022 09:23
【人行操作】人行７天及１４天逆回購利率持平，今放水１５８０億
《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日進行１９０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２％；進行１４１０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平
２﹒１５％。今日有２０億元逆回購到期，即淨投放１５８０億元。
人行周一（１９日）重啟１４天期逆回購，三日共放水３８５０億元。（ｃｔ）
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