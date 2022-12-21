【內房困局】武漢土拍慘淡地方國企托底，年底前再啟兩輪賣地

《經濟通通訊社２１日專訊》中國各省市樓市普遍下行，影響到地方財政收入。武漢市進行

今年第四批集中供地，共推出各類用地１０宗，９宗地塊上月以底價成交，最後一宗地塊延至昨

日（２０日）競拍，同樣獲底價成交，總計今輪成交總額為６７﹒２４億元（人民幣．下同）。

值得留意的是，今次供地主要以地方國資企業托底，央國企位居次席，民企拿地僅佔少數，換言

之地方財政從賣地所得的實際資金遠低於６７億元。

距離今年收官只剩十日，但武漢市還將進行兩輪土地拍賣活動，分別於今日及１２月２７日

舉行。（ｅｙ）

