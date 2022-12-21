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21/12/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》滬深港通擴容，有助吸引更多外企來港上市

　　《投資智慧》中證監和香港證監會發布聯合公告，同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通
標的範圍。
　
　　滬港通近期迎來八周年，港交所（００３８８）公布，截至２０２２年１１月３０日，北向
滬股通和深股通方面，八年累計成交額達８９﹒４萬億元人民幣；累計１﹒７萬億元人民幣淨流
入內地股票市場。香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額不斷增長，由
２０１４年底的８６５億元人民幣，激增至２０２２年１１月３０日的２﹒２萬億元人民幣。南
向港股通方面，八年累計成交３０﹒４萬億港元，累計２﹒６萬億港元內地資金淨流入港股市場
。內地投資者透過港股通投資港股的持股總額持續攀升，由２０１４年底的１３１億港元，增至
２萬億港元。截至２０２２年１１月３０日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達１０１１
億元人民幣，南向港股通今年日均成交額已達３０５億港元。
　
　　是次滬股通股票標的擴容將選取市值５０億元人民幣及以上且符合一定流動性標準等條件的
上證Ａ股指數成分股，以替代原滬股通下上證１８０指數、上證３８０指數的成分股，Ａ＋Ｈ股
公司的相關要求不變。對於港股通方面，則是將滿足條件的在港主要上市外國公司納入標的範圍
；同時將滬港通下港股通標的範圍擴大至與深港通下港股通一致，即滬港通下港股通納入市值
５０億元港幣及以上的恒生綜合小型股指數成分股。
　
　　相信滬深港通擴容，能吸引更加多的外國企業赴港上市，為內地投資者投資海外和國際投資
者投資中國市場提供更豐富的機遇。與此同時，亦能進一步深化內地市場與香港市場的互聯互通
，促進兩地市場的共同發展。
《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人鄧聲興》
　
＊筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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