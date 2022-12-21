《股海恒言－葉澤恒》多角度分析明年美股走勢

《股海恒言》２０２２美國中期選舉於上月結束，民主黨於參議院全數１００席中獲得５１

席，確保了控制權，而共和黨則以輕微多數掌控了眾議院。另一方面，美國聯儲局將於本周舉行

今年最後一次議息會議。目前市場普遍估計，局方將會加息５０點子，並認為未來加息幅度將會

減慢。美國近期經濟數據似乎轉弱，但利率可能持續高企，因而預期美股明年走勢較為波折。



＊民主黨及共和黨各自控制一個國會的影響＊



由於民主黨及共和黨各自控制一個國會，令總統拜登在推出任何財政政策前，均需要與共和

黨商討。由於共和黨過去偏向緊縮社會福利政策以減少政府開支，故可能壓抑美國經濟增長，從

而有機會令通脹降溫，支持債息回落。但美國企業盈利可能面對倒退風險，而且目前估值並不便

宜，或令市場對美股前景有所保留。另外，由於兩黨對政府開支預算採取不同態度，可能會增加

美國政府上調債務上限的難度，而令政府有更大機會停擺。



＊留意美國利率會否長時間維持在高位＊



明年另一個可能影響美股走勢的因素是美國利率去向。美國近期通脹數據有所回落，而且就

業市場增長的速度亦開始放緩，令聯儲局上調利率的幅度減慢，甚至可能停止加息。

然而，尚有兩個可能影響美國通脹走勢的因素需要留意。第一，國際油價及其他資源價格會

否持續回落。第二，有國際海事組織要求現有船舶滿足部分新設立的航運環保指標，否則要把船

速降低，以符合相關要求。據國際大型集運公司估計，有關政策可能令全球航運力出現至少５

－ １８％的損失。由於部分貨品，例如石油、天然氣，以及汽車等大型貨物，極度依賴航運出

口。在運力減少下，航運收費可能出現明顯上升，或刺激通脹再度升溫。



＊看好美國傳統企業股＊



美股近期的升勢，主要由傳統股份帶動。道指由１０月中的低位２８６６０點，升至近期高

位３４５８９點，升幅超過２０％。反觀，納指同期的反彈不足１５％，可以反映市場對科技股

的後市趨向審慎。另外，近期不少美國大型科網企業傳出裁員消息，或反映有關企業憂慮明年業

務前景，業務表現未必大幅改善，故先以透過節省人力開支作目的。因此，估計美國傳統企業股

份表現，或優於科技股。



＊個別美股行業的分析＊



半導體方面，預料將對出口到內地的半導體實施更嚴厲限制，或影響美國半導體企業在內地

的業務表現。

金融業方面，要留意拜登政府的開支政策，會否受到共和黨的限制。另外，要留意一旦利率

持續高企，對美國國內各類型貸款的質素會否帶來影響。

軍工股方面，無論選舉結果如何，預期美國都將進一步增加國防預算，故有利美國軍工股表

現。

綠色能源企業方面，由於民主黨一向較支持環保政策，故預料有利行業發展的措施，但可能

需要與共和黨商討，並作出部分妥協。

傳統能源股方面，由於共和黨掌握眾議院，加上其過去偏好石油及天然氣企業，或有利相關

企業的業務發展。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有任何美國企業股份



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