【新冠肺炎】社區檢測中心聖誕元旦期間調整為朝１０晚６開放

《經濟通通訊社２１日專訊》醫務衞生局公布，全港所有社區檢測中心及檢測站在聖誕及元

旦期間將繼續開放，但時間有調整，１２月２４日至２７日、１２月３１日至明年１月２日，早

上１０時至晚上６時開放，室內或有蓋的檢測中心會在下午１時３０分至２時關閉，進行深層清

潔消毒。（ｂｎ）

