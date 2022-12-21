【香港政情】荃灣和南區關愛隊首階段遴選今起接受報名

《經濟通通訊社２１日專訊》荃灣和南區「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊）第一階段遴選

今日開始接受報名。有興趣報名的團體須於明年１月９日或之前遞交已填妥的申請表和所需文件

到荃灣或南區民政事務處。

特首李家超在今年《施政報告》宣布在十八區成立「關愛隊」，支援政府地區工作和加強地

區網絡，並會率先在荃灣和南區成立「關愛隊」。政府會把每區劃分成不同小區，於每小區設立

一隊「關愛隊」小隊。荃灣會分為１９個小區；南區分為１７個小區。「關愛隊」小隊以團體為

單位組成。團體須通過遴選成為「關愛隊」小隊。

「關愛隊」的遴選工作分為兩個階段：（一）團體甄選和（二）服務建議書評審。第一階段

會評審申請團體的服務╱舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段

評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階段

遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。

兩個階段的遴選工作將皆由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」和

民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責，以確保遴選程序透明公正。「全港評

審小組」早前已舉行首次會議，並確立兩個遴選階段的評審準則。（ｃｌ）

