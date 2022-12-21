《經濟通通訊社２１日專訊》曾經在創建第一隻ＥＴＦ方面發揮了重要作用的莫里亞蒂
（Ｋａｔｈｌｅｅｎ Ｍｏｒｉａｒｔｙ）去世，享年６９歲。
律師事務所Ｃｈａｐｍａｎ ａｎｄ Ｃｕｔｌｅｒ ＬＬＰ公布了她的死訊，沒有提供死
因或其他細節。
她因為於１９９３年推出的ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＴＦ信託基金（股票代碼
ＳＰＹ），以及隨後的ＳＰＤＲ產品中的工作而贏得了「ＳＰＤＲ女子」的綽號。ＳＰＹ擁有
３５７０億美元的資產，目前是６﹒５萬億美元行業中規模最大、歷史最悠久的ＥＴＦ。
（ｒｃ）
21/12/2022 11:27
【風雲人物】ＥＴＦ專家莫里亞蒂去世，享年６９歲
《經濟通通訊社２１日專訊》曾經在創建第一隻ＥＴＦ方面發揮了重要作用的莫里亞蒂
（Ｋａｔｈｌｅｅｎ Ｍｏｒｉａｒｔｙ）去世，享年６９歲。
律師事務所Ｃｈａｐｍａｎ ａｎｄ Ｃｕｔｌｅｒ ＬＬＰ公布了她的死訊，沒有提供死
因或其他細節。
她因為於１９９３年推出的ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＴＦ信託基金（股票代碼
ＳＰＹ），以及隨後的ＳＰＤＲ產品中的工作而贏得了「ＳＰＤＲ女子」的綽號。ＳＰＹ擁有
３５７０億美元的資產，目前是６﹒５萬億美元行業中規模最大、歷史最悠久的ＥＴＦ。
（ｒｃ）
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