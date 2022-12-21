【風雲人物】ＥＴＦ專家莫里亞蒂去世，享年６９歲

《經濟通通訊社２１日專訊》曾經在創建第一隻ＥＴＦ方面發揮了重要作用的莫里亞蒂

（Ｋａｔｈｌｅｅｎ Ｍｏｒｉａｒｔｙ）去世，享年６９歲。

律師事務所Ｃｈａｐｍａｎ ａｎｄ Ｃｕｔｌｅｒ ＬＬＰ公布了她的死訊，沒有提供死

因或其他細節。

她因為於１９９３年推出的ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＴＦ信託基金（股票代碼

ＳＰＹ），以及隨後的ＳＰＤＲ產品中的工作而贏得了「ＳＰＤＲ女子」的綽號。ＳＰＹ擁有

３５７０億美元的資產，目前是６﹒５萬億美元行業中規模最大、歷史最悠久的ＥＴＦ。

（ｒｃ）

