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21/12/2022 11:27

【風雲人物】ＥＴＦ專家莫里亞蒂去世，享年６９歲

　　《經濟通通訊社２１日專訊》曾經在創建第一隻ＥＴＦ方面發揮了重要作用的莫里亞蒂
（Ｋａｔｈｌｅｅｎ　Ｍｏｒｉａｒｔｙ）去世，享年６９歲。
　　律師事務所Ｃｈａｐｍａｎ　ａｎｄ　Ｃｕｔｌｅｒ　ＬＬＰ公布了她的死訊，沒有提供死
因或其他細節。
　　她因為於１９９３年推出的ＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ　５００　ＥＴＦ信託基金（股票代碼
ＳＰＹ），以及隨後的ＳＰＤＲ產品中的工作而贏得了「ＳＰＤＲ女子」的綽號。ＳＰＹ擁有
３５７０億美元的資產，目前是６﹒５萬億美元行業中規模最大、歷史最悠久的ＥＴＦ。
（ｒｃ）

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