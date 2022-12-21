【外圍經濟】聯邦快遞利潤高於預期，價格上漲抵消包裹數量下降

《經濟通通訊社２１日專訊》聯邦快遞第二財季利潤超出分析師預期，價格上漲和成本削減

幫助彌補包裹數量的下降。

公司在聲明中表示，不包括某些項目在內的每股收益為３﹒１８美元，分析師此前預測為每

股 ２﹒８０美元。截至１１月３０日的季度銷售額為２２８億美元，低於預期的２３７億美元

。

聯邦快遞行政總裁表示，公司在步入需求疲軟的環境下，持續推動的轉型已有快速進展，第

二財季的獲利超出預期，是公司積極並加速落實削減成本的成果。（ｒｃ）

