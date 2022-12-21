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21/12/2022 14:46

【外圍經濟】聯邦快遞利潤高於預期，價格上漲抵消包裹數量下降

　　《經濟通通訊社２１日專訊》聯邦快遞第二財季利潤超出分析師預期，價格上漲和成本削減
幫助彌補包裹數量的下降。
　　公司在聲明中表示，不包括某些項目在內的每股收益為３﹒１８美元，分析師此前預測為每
股　２﹒８０美元。截至１１月３０日的季度銷售額為２２８億美元，低於預期的２３７億美元

　　聯邦快遞行政總裁表示，公司在步入需求疲軟的環境下，持續推動的轉型已有快速進展，第
二財季的獲利超出預期，是公司積極並加速落實削減成本的成果。（ｒｃ）

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