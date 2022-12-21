【外圍經濟】馬斯克的淨資產跌至兩年低點

《經濟通通訊社２１日專訊》馬斯克失去世界首富寶座一周後，他的財富繼續減少。
周二（２０日），特斯拉公司股價出現自１０月以來的最大單日跌幅，下跌８﹒０５％至
１３７﹒８０美元，馬斯克的淨資產暴跌７７億美元。
根據彭博億萬富翁指數，他的淨資產目前為１４７７億美元，為兩年多以來的最低水平。
（ｒｃ）
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