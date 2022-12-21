碧桂園（０２００７）２執董辭任，委兩高層接任

《經濟通通訊社２１日專訊》碧桂園（０２００７）公布，楊志成及宋軍辭任執行董事職務
，而程光煜及伍碧君已獲委任為執行董事，均自昨天起生效。
該集團指，程光煜為常務副總裁，伍碧君為副總裁及首席財務官。至於楊志成及宋軍辭均因
工作調動而提辭任，均已確認與董事會之間並無意見不合，亦概無與辭任有關而須知會證券持有
人或聯交所任何其他事項。於辭任後，楊志成及宋軍於該集團的其他職務不變。（ｗｈ）
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