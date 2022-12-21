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即市新聞

21/12/2022 19:25

《日入而息》長實逾８７億奪啟德商住地，傳內地入境改「０＋３」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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長實逾８７億元奪啟德商住用地，低於市場預期；長實：以相宜價錢投得啟德地感高興，料帶來
埋想回報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳下月入境隔離「０＋３」，滬綜指午後跌０﹒２７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚耀宗稱通關在望，人大常委會議程未有涉港事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳黃元山執掌特首政策組，最快下周公布班子名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１６９５３宗確診，多５０人離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國電信挑戰ＦＣＣ禁令遭美國法院駁回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監表示引導社保等各類中長期資金加大入市力度；助房地產發展模式轉型，改善房企資產負
債表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示中澳再啟重要高層交往，有助落實領導人共識　　　　　　　　　　　　　　　　　
美稱願向中國分享疫苗，外交部表示藥品總體可滿足需求　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收６５點，申洲收漲７％，主板成交不足７００億
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬指收軟０﹒２％五連跌，兩市成交創逾兩個月低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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歐元最新報１﹒０６１６╱１７，日圓最新報１３１﹒６８╱６９　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　國際家居零售（０１３７３）中期純利升１６％，派息１２仙
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　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　飛達帽業（０１１００）明年收入目標錄雙位數字增長　
　　美佳音控股（０６９３９）李國彰辭任執行董事，申請下
　　午復牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　安樂工程（０１９７７）委任執董陳海明為行政總裁　　
　　信銀國際表示換新標識展現中信品牌統一形象　　　　　
　　字節跳動ＣＥＯ表示公司營收增速減慢，ＤＡＵ增長低於
　　年初設定目標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新創建（００６５９）已贖回部分１３億美元５﹒７５％
　　有擔保優先永續資本證券；已贖回部分６﹒５億美元４﹒
　　２５％有擔保優先票據　　　　　　　　　　　　　　　
　　香港寬頻（０１３１０）登記指定ＷｉＦｉ　６方案並回
　　收舊路由器可獲獎賞　　　　　　　　　　　　　　　　
　　首灃控股（０１７０３）更改公司名稱為「維力生活科技
　　有限公司」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國同輻（０１７６３）獲國家「高新技術企業」認定　
　　中石化油服（０１０３３）副總經理左堯久辭任　　　　
　　延長石油國際（００３４６）附屬遭索賠增值稅約８６４
　　﹒４萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　李寧（０２３３１）委任王雅娟為獨立非執行董事，自今
　　日起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　碧桂園（０２００７）擬發行１０億元人民幣中票，中債
　　信用增進全額擔保　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　德信中國（０２０１９）完成配售及認購事項，淨籌約２
　　﹒３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　滔搏（０６１１０）第三季零售批發業務總銷售金額按年
　　跌最多２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　國內生豬價格下跌過快，發改委表示消費較往年偏弱　　
　　內地擬收緊監管綠色基金，新規最快明年出台　　　　　
　　上交所上線第四代交易監管系統　　　　　　　　　　　
　　人行７天及１４天逆回購利率持平，今放水１５８０億　
　　上交所劉逖稱將開展投機炒作整治專項行動　　　　　　
　　官媒表示房住不炒定位應長期堅持，政策旨在促行業企穩
　　武漢土拍慘淡地方國企托底，年底前再啟兩輪賣地　　　
　　工商銀行內地特定養老儲蓄產品銷量破５０億元人民幣　
　　知乎回應裁員１０％傳聞：屬正常組織升級　　　　　　
　　中證監表示引導社保等各類中長期資金加大入市力度；助
　　房地產發展模式轉型，改善房企資產負債表　　　　　　
　　中國中鋼整體劃入寶武鋼鐵，不再為國資委監管企業　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒４５％，報１４２３４﹒４點　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　梅德韋傑夫訪華獲習近平接見，願和談解決烏克蘭危機　
　　烏總統日內出訪華盛頓，料赴白宮見拜登並在國會演講　
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　秘魯國會批准憲政改革，將提前大選以化解政治危機　　
　　英國救護車隊３０年來首度大罷工，英軍充當臨時司機　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　富國銀行繳交創紀錄罰款，惟仍需要面對監管機構　　　
　　日央行政策變化在國內外掀波瀾，恐引發美元資產拋棄　
　　日本央行新措施刺激美國國債遭拋售　　　　　　　　　
　　標準普爾５００指數面臨波動性殺手　　　　　　　　　
　　泰國有望創下４年來的最高大米出口量　　　　　　　　
　　澳洲將斥資７８億澳元升級可再生能源電網　　　　　　
　　美國財政部副部長預料金融危機不會發生　　　　　　　
　　聯邦快遞利潤高於預期，價格上漲抵銷包裹數量下降　　
　　馬斯克的淨資產跌至兩年低點　　　　　　　　　　　　
　　黑田接班人兩強之爭，一旦失誤恐引發全球市場動盪　　
　　黑田離任前邁出結束寬鬆第一步，日央行打開緊縮大門　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國電信挑戰ＦＣＣ禁令遭美國法院駁回　　　　　　　
　　中國駐馬尼拉使館斥美國挑撥中菲關係，挑起南海爭端　
　　習近平稱願推動中澳全面戰略夥伴關係可持續發展　　　
　　華府官員表示中國內部消化美限制措施，無引發兩國危機
　　外交部表示中澳再啟重要高層交往，有助落實領導人共識
　　美稱願向中國分享疫苗，外交部表示藥品總體可滿足需求
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　傳黃元山執掌特首政策組，最快下周公布班子名單　　　
　　據報港府將重設國歌網頁，方便Ｇｏｏｇｌｅ搜尋　　　
　　荃灣和南區關愛隊首階段遴選今起接受報名　　　　　　
　　譚耀宗稱通關在望，人大常委會議程未有涉港事項　　　
　　助刺警男友離港，女子意圖妨礙司法公正罪成判囚１年　
　　民建聯劉國勳稱交椅洲人工島新方案值得支持　　　　　
　　民青局表示物色合適賣地項目，要求發展商預留單位作青
　　年宿舍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　黎智英聘英御狀案，律政司終院申上訴被駁回須支付８５
　　萬元訟費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　本港第三季國際收支錄１３８４億赤字　　　　　　　　
　　證監會譴責國信證券（香港）違反監管規定並處以罰款２
　　８０萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　投資推廣署推出ＦｉｎｔｅｃｈＨＫ社區平台　　　　　
　　深股通額度全日用１７億元，外資連續兩日流入；滬股通
　　額度全日用２９億元，外資流入１９億元　　　　　　　
　　ＥＴＦ專家莫里亞蒂去世，享年６９歲　　　　　　　　
　　花旗３個月港元定存高達４﹒８８厘，美元５﹒２８厘　
　　ＴＶＢ表示本周日綜藝節目直播開賣總生意額３２６萬元
　　微信支付進一步加強信用卡套現等異常交易監測，嚴控資
　　金流向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　經絡表示ＭＭＩ報２﹒７２厘連升５個月，創近１４年高
　　美聯料明年樓價升約１０％，通關利好豪宅市場　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１６９５３宗確診，多５０人離世　　　　　　
　　上海就醫不再查驗核酸陰性證明　　　　　　　　　　　
　　上海發熱門診迎來第一波高峰，街面無人地鐵客流減半　
　　中國外交部表示將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利
　　全國昨新增本土確診３０４９宗，無新增死亡個案　　　
　　北京多家商場堂食今日起不再查驗核酸證明　　　　　　
　　北大專家表示北京疫情海嘯級，全國疫情高峰持續春節後
　　大眾汽車延長佛山廠工作時間，彌補疫情導致產量損失　
　　庫務署署長張秀蘭同住家人確診，按指引進行家居檢疫　
　　廠商會表示放寬防疫有助營商，爭取工展會場內可試食　
　　張文宏稱新冠病毒不斷變異，第一批疫苗難阻再次感染　
　　江蘇不再對郵政快遞從業人員實施核酸檢測　　　　　　
　　破產管理署署長麥錦羅確診　　　　　　　　　　　　　
　　社區檢測中心聖誕元旦期間調整為朝１０晚６開放　　　
　　澳門衛生局料仍有一至兩星期才現疫情高峰　　　　　　
　　立法會議員張宇人確診，正居家隔離　　　　　　　　　
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