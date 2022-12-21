《日入而息》長實逾８７億奪啟德商住地，傳內地入境改「０＋３」

《今天重點》

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長實逾８７億元奪啟德商住用地，低於市場預期；長實：以相宜價錢投得啟德地感高興，料帶來

埋想回報

傳下月入境隔離「０＋３」，滬綜指午後跌０﹒２７％

譚耀宗稱通關在望，人大常委會議程未有涉港事項

傳黃元山執掌特首政策組，最快下周公布班子名單

本港新增１６９５３宗確診，多５０人離世

中國電信挑戰ＦＣＣ禁令遭美國法院駁回

中證監表示引導社保等各類中長期資金加大入市力度；助房地產發展模式轉型，改善房企資產負

債表

外交部表示中澳再啟重要高層交往，有助落實領導人共識

美稱願向中國分享疫苗，外交部表示藥品總體可滿足需求

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《即日市況》

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恒指高收６５點，申洲收漲７％，主板成交不足７００億

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《深滬股市》

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滬指收軟０﹒２％五連跌，兩市成交創逾兩個月低

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒０６１６╱１７，日圓最新報１３１﹒６８╱６９

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《公司業績》

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國際家居零售（０１３７３）中期純利升１６％，派息１２仙

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《公司資訊》

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飛達帽業（０１１００）明年收入目標錄雙位數字增長

美佳音控股（０６９３９）李國彰辭任執行董事，申請下

午復牌

安樂工程（０１９７７）委任執董陳海明為行政總裁

信銀國際表示換新標識展現中信品牌統一形象

字節跳動ＣＥＯ表示公司營收增速減慢，ＤＡＵ增長低於

年初設定目標

新創建（００６５９）已贖回部分１３億美元５﹒７５％

有擔保優先永續資本證券；已贖回部分６﹒５億美元４﹒

２５％有擔保優先票據

香港寬頻（０１３１０）登記指定ＷｉＦｉ ６方案並回

收舊路由器可獲獎賞

首灃控股（０１７０３）更改公司名稱為「維力生活科技

有限公司」

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《國企紅籌》

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中國同輻（０１７６３）獲國家「高新技術企業」認定

中石化油服（０１０３３）副總經理左堯久辭任

延長石油國際（００３４６）附屬遭索賠增值稅約８６４

﹒４萬元人民幣

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《神州民企》

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李寧（０２３３１）委任王雅娟為獨立非執行董事，自今

日起生效

碧桂園（０２００７）擬發行１０億元人民幣中票，中債

信用增進全額擔保

德信中國（０２０１９）完成配售及認購事項，淨籌約２

﹒３億元

滔搏（０６１１０）第三季零售批發業務總銷售金額按年

跌最多２０％

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《中國要聞》

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國內生豬價格下跌過快，發改委表示消費較往年偏弱

內地擬收緊監管綠色基金，新規最快明年出台

上交所上線第四代交易監管系統

人行７天及１４天逆回購利率持平，今放水１５８０億

上交所劉逖稱將開展投機炒作整治專項行動

官媒表示房住不炒定位應長期堅持，政策旨在促行業企穩

武漢土拍慘淡地方國企托底，年底前再啟兩輪賣地

工商銀行內地特定養老儲蓄產品銷量破５０億元人民幣

知乎回應裁員１０％傳聞：屬正常組織升級

中證監表示引導社保等各類中長期資金加大入市力度；助

房地產發展模式轉型，改善房企資產負債表

中國中鋼整體劃入寶武鋼鐵，不再為國資委監管企業

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４５％，報１４２３４﹒４點

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《俄烏開戰》

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梅德韋傑夫訪華獲習近平接見，願和談解決烏克蘭危機

烏總統日內出訪華盛頓，料赴白宮見拜登並在國會演講

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《國際要聞》

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秘魯國會批准憲政改革，將提前大選以化解政治危機

英國救護車隊３０年來首度大罷工，英軍充當臨時司機

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《外圍經濟》

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富國銀行繳交創紀錄罰款，惟仍需要面對監管機構

日央行政策變化在國內外掀波瀾，恐引發美元資產拋棄

日本央行新措施刺激美國國債遭拋售

標準普爾５００指數面臨波動性殺手

泰國有望創下４年來的最高大米出口量

澳洲將斥資７８億澳元升級可再生能源電網

美國財政部副部長預料金融危機不會發生

聯邦快遞利潤高於預期，價格上漲抵銷包裹數量下降

馬斯克的淨資產跌至兩年低點

黑田接班人兩強之爭，一旦失誤恐引發全球市場動盪

黑田離任前邁出結束寬鬆第一步，日央行打開緊縮大門

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《大國博弈》

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中國電信挑戰ＦＣＣ禁令遭美國法院駁回

中國駐馬尼拉使館斥美國挑撥中菲關係，挑起南海爭端

習近平稱願推動中澳全面戰略夥伴關係可持續發展

華府官員表示中國內部消化美限制措施，無引發兩國危機

外交部表示中澳再啟重要高層交往，有助落實領導人共識

美稱願向中國分享疫苗，外交部表示藥品總體可滿足需求

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《其他消息》

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傳黃元山執掌特首政策組，最快下周公布班子名單

據報港府將重設國歌網頁，方便Ｇｏｏｇｌｅ搜尋

荃灣和南區關愛隊首階段遴選今起接受報名

譚耀宗稱通關在望，人大常委會議程未有涉港事項

助刺警男友離港，女子意圖妨礙司法公正罪成判囚１年

民建聯劉國勳稱交椅洲人工島新方案值得支持

民青局表示物色合適賣地項目，要求發展商預留單位作青

年宿舍

黎智英聘英御狀案，律政司終院申上訴被駁回須支付８５

萬元訟費

本港第三季國際收支錄１３８４億赤字

證監會譴責國信證券（香港）違反監管規定並處以罰款２

８０萬元

投資推廣署推出ＦｉｎｔｅｃｈＨＫ社區平台

深股通額度全日用１７億元，外資連續兩日流入；滬股通

額度全日用２９億元，外資流入１９億元

ＥＴＦ專家莫里亞蒂去世，享年６９歲

花旗３個月港元定存高達４﹒８８厘，美元５﹒２８厘

ＴＶＢ表示本周日綜藝節目直播開賣總生意額３２６萬元

微信支付進一步加強信用卡套現等異常交易監測，嚴控資

金流向

經絡表示ＭＭＩ報２﹒７２厘連升５個月，創近１４年高

美聯料明年樓價升約１０％，通關利好豪宅市場

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《新冠肺炎》

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本港新增１６９５３宗確診，多５０人離世

上海就醫不再查驗核酸陰性證明

上海發熱門診迎來第一波高峰，街面無人地鐵客流減半

中國外交部表示將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利

全國昨新增本土確診３０４９宗，無新增死亡個案

北京多家商場堂食今日起不再查驗核酸證明

北大專家表示北京疫情海嘯級，全國疫情高峰持續春節後

大眾汽車延長佛山廠工作時間，彌補疫情導致產量損失

庫務署署長張秀蘭同住家人確診，按指引進行家居檢疫

廠商會表示放寬防疫有助營商，爭取工展會場內可試食

張文宏稱新冠病毒不斷變異，第一批疫苗難阻再次感染

江蘇不再對郵政快遞從業人員實施核酸檢測

破產管理署署長麥錦羅確診

社區檢測中心聖誕元旦期間調整為朝１０晚６開放

澳門衛生局料仍有一至兩星期才現疫情高峰

立法會議員張宇人確診，正居家隔離

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