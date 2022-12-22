《國金頭條》Ｎｉｋｅ財報優預期美股連升２日，道指漲逾５００點

《經濟通通訊社２２日專訊》美國消費者信心改善，且Ｎｉｋｅ與聯邦快遞財報優於預期，

推動美股連續第二個交易日上升。

道指周三（２１日）漲５２６﹒７４點，或１﹒６％，收３３３７６﹒４８點。標普漲

５６﹒８２點，或１﹒４９％，收３８７８﹒４４點。納指漲１６２﹒２６點，或１﹒５４％，

收１０７０９﹒３７點，是一個月來最大單日漲幅。

美國１２月消費者信心登上４月以來最高，從１０１﹒４躍升到１０８﹒３，遠優於市場預

期１００﹒５。而在Ｎｉｋｅ公布財報後，股價飆升１２％，聯邦快遞亦漲３％。

此外，油價走高亦帶動能源股表現。不過，標普和納指仍邁向２００８年以來最糟年度表現

。



＊日圓回吐漲幅英鎊跑輸大市＊



美匯指數小幅上升０﹒２７％，報１０４﹒２４。日圓回吐日本央行周二政策變動的部分漲

幅，美元兌日圓回升０﹒５６％，均１３２﹒４６。英鎊跑輸多數其他貨幣，兌美元下挫

０﹒８％，均１﹒２０８２，為１２月來最低。

金價持平，紐約期金報每盎司１８２５﹒４０美元。油價續走高，紐約期油漲２﹒７％，收

每桶７８﹒２９美元。布蘭特期油漲２﹒８％，收每桶８２﹒２０美元。（ｊｆ）

