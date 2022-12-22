  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2022 07:50

《國金頭條》Ｎｉｋｅ財報優預期美股連升２日，道指漲逾５００點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國消費者信心改善，且Ｎｉｋｅ與聯邦快遞財報優於預期，
推動美股連續第二個交易日上升。
　　道指周三（２１日）漲５２６﹒７４點，或１﹒６％，收３３３７６﹒４８點。標普漲
５６﹒８２點，或１﹒４９％，收３８７８﹒４４點。納指漲１６２﹒２６點，或１﹒５４％，
收１０７０９﹒３７點，是一個月來最大單日漲幅。
　　美國１２月消費者信心登上４月以來最高，從１０１﹒４躍升到１０８﹒３，遠優於市場預
期１００﹒５。而在Ｎｉｋｅ公布財報後，股價飆升１２％，聯邦快遞亦漲３％。
　　此外，油價走高亦帶動能源股表現。不過，標普和納指仍邁向２００８年以來最糟年度表現

　
＊日圓回吐漲幅英鎊跑輸大市＊
　
　　美匯指數小幅上升０﹒２７％，報１０４﹒２４。日圓回吐日本央行周二政策變動的部分漲
幅，美元兌日圓回升０﹒５６％，均１３２﹒４６。英鎊跑輸多數其他貨幣，兌美元下挫
０﹒８％，均１﹒２０８２，為１２月來最低。
　　金價持平，紐約期金報每盎司１８２５﹒４０美元。油價續走高，紐約期油漲２﹒７％，收
每桶７８﹒２９美元。布蘭特期油漲２﹒８％，收每桶８２﹒２０美元。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事21/12/2022
《神州經脈》中澳外長北京會晤　傳入境檢疫快鬆綁　滬指連跌五日
人氣文章財經熱話21/12/2022
三大電訊商上月營運數據對辦　股價齊造好哪隻最值博？
人氣文章財經熱話21/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年首選內銀內險股？
人氣文章專訪21/12/2022
【專訪】施永青：防疫放鬆通關在即　惟港樓未有條件出現大牛市（有片）
人氣文章財經熱話21/12/2022
【復常炒D乜】聖誕鐘．買匯豐　今年仲行唔行得通？
人氣文章財經熱話21/12/2022
【收息股】中資電訊股2023年鎮倉必備　首選中移動原因？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金