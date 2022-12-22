《盤前攻略》財報帶動道指回升逾５００點，恒指料高開逾２００點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚ＮＩＫＥ（ＮＫＥ）公布上季財報好過預期，股價升

１２﹒１９％，刺激運動板塊走高外，亦帶動美股暫時擺脫經濟衰退憂慮，道指回升５２６點，

納指升１﹒５４％。

中概股跟隨造好；阿里（ＢＡＢＡ）升２﹒２０％收報８７﹒８１美元，拼多多（ＰＤＤ）

升０﹒３３％收報８５﹒９３美元，京東（ＪＤ）升３﹒０１％收報５８﹒１２美元，網易

（ＮＴＥＳ）升３﹒６９美元收報７２﹒２８美元，百度（ＢＩＤＵ）升４﹒７９％收報

１１３﹒２９美元。



＊夜期、ＡＤＲ報升＊



恒指夜期升２４４點，收報１９４２５點。ＡＤＲ港股比例指數升１４１點，收報

１９３０２點。重磅股ＡＤＲ造好；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股高３﹒０６％，折合

１７９﹒５０美元；騰訊（００７００）ＡＤＲ較港股高１﹒９４％，折合３１７﹒００美元；

阿里（０９９８８）ＡＤＲ較港股高１﹒３４％，折合８５﹒６０美元；匯控（００００５）

ＡＤＲ較港股高１﹒２８％，折合４８﹒１０美元；友邦（０１２９９）ＡＤＲ較港股高

１﹒４６％，折合８５﹒５０美元。



＊熊證期指張數回升＊



恒指昨日大市總成文跌至不足７００億元，因近期可炒主題已不多，同時節日氣氛濃厚；有

「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報１９４０１點，升２７０點，恒指料高開逾２００點。

參考恒指牛熊街貨分布，上日牛熊比例收窄至５０比５０，牛熊分布較平均。但留意上日新增

１０１０張熊證對應期指，反映熊證正在累積，如繼續累積則為恒指提供上行誘因，宜繼續留意

熊證增速。（ｈｃ）

