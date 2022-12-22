《行內行外－梁崇讓》新外交、新投資，概念皆層出不窮！

《行內行外》中國共產黨二十大會議前後，全球疫情雖然仍未完全受控，但國家主席習近平

在人類命運共同體的理念下，以近年罕見的主動姿態，進行了強勢外交活動，讓中國快速回到國

際舞台，習主席與多國領導人進行雙邊外交和多邊外交關係的會議或見面。在首都北京，先後接

見了越南、巴基斯坦、坦桑尼亞、德國、古巴、老撾、蒙古等多國領導人到訪，其後出席Ｇ２０

和ＡＰＥＣ峰會，在行色匆匆下，仍與美國、法國、澳洲、南韓、荷蘭、南非、印尼、意大利、

日本、新加坡和菲律賓等領導人進行交流。



＊中國多邊外交關係有所突破＊



最受全球關注的必是中美兩國領導人閉門會議的結果，能否令中美鬥爭有所緩和，帶動全球

的政經關係回復正軌？雖然沒有太大的利好消息傳出，但總為兩國繼續進行會談奠下了基礎。有

消息指美國國務卿布林肯將於明年初訪華，期望能為兩國的關係有所突破。此外國家主席習近平

中東之旅備受全球注目，習主席與多個阿拉伯國家進行峰會，中阿雙方發表＜首屆中阿峰會利雅

得宣言＞，期間更與近２０位阿拉伯國家領導人進行雙邊會議，其中包括沙特、科威特、突尼斯

、埃及和蘇丹等，報道指與會國一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，加強中阿國家

團結協作，力助各自民族復興，促進地區和平發展，維護國際公平正義。

習主席同時與海合會國家領導人發表《中海峰會聯合聲明》，宣布加強中海建立起來的戰略

夥伴關係，發表《中海戰略對話２０２３年至２０２７年行動計劃》，就未來５年中海在政治、

科技、能源、經貿、教育、旅遊和文化等領域合作作出規劃。最重要的是在峰會期間，習主席接

受沙特阿拉伯國王的邀請進行國事訪問，並簽署首份《中沙全面戰略夥伴關係協議》，傳出中國

正努力推動石油、天然氣及貿易以人民幣結算，並表示會採購大量沙特原油和天然氣進口，希望

利用上海石油天然氣交易平台以人民幣結算。

另一方面，有消息指美國發展頁岩氣能源技術已漸趨成熟，已開始減少對阿拉伯國家石油的

依賴，因此阿拉伯國家也相對減低依賴美國購買石油和手持美元的風險也屬正常。坦白說，兩個

非美元國家的貿易要用美元作為結算貨幣，是否合理和必需？其中存在的風險，或許總有一天會

成為各國和環球金融市場未來的焦點。中國和伊朗早已簽署了為期２５年的《中伊全面合作計劃

協議》，以人民幣向伊朗購入石油，以穩定石油的供應，這是否是去美元化的先兆呢？不過去美

元化這做法已觸動了美國的神經，美國會否因此對中國加大施壓以作應對？暫未可知！

由於歷史以及地理因由和石油能源的蘊藏量，中東地區一直被稱為地緣政治的火藥庫，加上

在歐美國家的推波助瀾下，沙地阿拉伯、伊朗和以色列等地區國家的糾紛永不會偃旗息鼓，這也

令每次石油價格的波動都引發經濟和金融市場以及美元的起伏。其實歐元的設立，就是為了減低

對美元的依賴和其波動的影響，只是在種種原因下，美元獨大的霸權仍然是無法動搖，從美國制

裁中國的手段和手法，以及俄烏戰爭引致美國凍結俄羅斯的美元資產和停止俄國使用ＳＷＩＦＴ

結算系統的做法，這令各國憂心戚戚如他日跟美國翻面，那必成為俄羅斯的翻版。只是近半世紀

來，可見凡與美國敵對的石油國家領導人都沒有好的下場，況且以人民幣作為交易貨幣，也未必

能一步到位，料過程必定波折重重，金融市場也會出現異動，相信各國只能以溫水煮蛙，慢慢地

去美元化。

近年中國持續減持美債，所持美債已連續６個月低於１萬億美元，除了因美息上升外，是否

也為了減低持有美元的風險？木宰羊。此外伊朗一直與中國友好，而伊朗和沙特阿拉伯在領土上

持續有爭拗，因此沙特阿拉伯今次與中國走近，會否引發新一輪的中東危機？暫時都是言之尚早

，至於中國的外交攻勢如何與中東諸國取得平衡？或中國和伊朗的關係會否出現變化？還是有待

觀察。由於中東和海灣地區是能源主要供應來源以及貿易的交通樞紐，因此其局勢的發展將引起

全球和金融市場的極度關注，這是無可避免的事實。

近年雖然美國和其盟友一直打壓中國，但未必獲得其他國家的支持，早前世界貿易組織裁定

，美國前總統特朗普任內對進口鋼鋁徵收關稅違反世貿規則，籲美方調整措施，美國貿易代表辦

公室（ＵＳＴＲ）譴責裁決，揚言不會撤回相關措施，雖然中國商務部敦促美方盡快糾正，但世

貿並無實權，料美國未必會遵循。其實在外交上，美國一直也與中國角力，除了拉攏西歐國家外

，台灣、澳洲、日本、南韓和菲律賓都成為美國在亞太區的棋子，美國為了獲得非洲國家的支持

，拜登決定支持非洲聯盟成為Ｇ２０永久成員，更承諾未來３年向非洲提供５５０億美元的援助

，非洲聯盟合共有５５個成員國，在國際事務上也必定有其影響力，也希望可藉此削弱中國在非

洲的凝聚力。此外歐盟也承諾在未來五年內向東盟國家投資１００億歐元，目的也是為了拉攏成

為盟友，這正因政經分不開啊！



＊各國要發展總離不開和中國合作＊



也因政經分不開，大部分歐洲國家的經濟正陷入困境，因此近期德國、法國和澳洲等美國盟

友國家的領導人，甚至美國也開聲表示願意與中國改善關係而進行溝通，德國總理朔爾茨為了挽

救國內經濟以鞏固其執政地位，早於１１月初率領德國代表團訪問中國尋求與中國深化經貿合作

，訪問期間簽署了多項貿易協議，總額超過數百億元，相信這必引致其他歐洲國家垂涎，也會倣

傚德國訪華，言猶在耳，澳洲外長黃英賢也於昨日訪問中國，這是４年來首次有澳洲外長訪問中

國，自然是為了拓展合作，推動雙方關係重回正軌。

由此可見「行內行外」２０２２年１１月２４日文章已提到，世界各國要發展總離不開和中

國的合作並非無的放矢。只是打壓中國已是美國基本國策，最明顯的是美國正聯同日本和荷蘭再

收緊對中國出口先進晶片和生產晶片的設備，上周再宣將３６間以半導體為主的中國公司列入實

體清單，禁止該等公司取得美國的技術，縱然中國繼續向世貿投訴，但相信往後美國打壓中國的

手段仍會陸續有來，這也導致明年全球政經局勢在中美的角力下埋藏了很多不明因素和危機，資

金市場少不免也受到大大影響。



後記：ＳＰＡＣ在去年的諮詢期內得到廣泛支持，最重要的是獲得特區政府大力推廣和認同

，因此今年初ＳＰＡＣ正式成為港交所（００３８８）新的上市制度，由於ＳＰＡＣ制度在美國

曾風靡一時，並深受投資機構、基金和投資者追捧，特區政府和港交所也想就此而分一杯羹，這

自然也受香港市場人士關注，大部份有關當局官員、評論員和學者，甚至業界人士都樂觀地估計

ＳＰＡＣ將成為今年２０２２年香港上市融資金額和申請上市的新力軍，但由於全球息口上升，

投資市場環境轉差，申請ＳＰＡＣ上市的企業數目立即大幅減少，可算差過預期，現時美國

ＳＰＡＣ的上市熱潮已過，甚至有不少ＳＰＡＣ公司面臨退市和股價大跌的風險，因此有評論員

認為ＳＰＡＣ的上巿制度已是明日黃花，有關當局希望以ＳＰＡＣ來增加香港市場上市集資額的

如意算盤可能又打不響了，當然任何新的制度不能以一兩年的表現便作出定論和評價，大家還是

留待日後的結果再討論吧！

ＳＰＡＣ還沒有出現預期的結果，有關當局又急不及待地對虛擬資產進行規管立法來爭奪市

場，特區政府在１０月發表《香港虛擬資產開發政策宣言》，香港證監會即發出以加密資產期貨

為基礎的ＥＴＦ通函和為在港公開發行提供指引，由於目前已不少散戶利用互聯網參與虛擬資產

買賣，而ＦＴＸ虛擬交易所的破產申請也涉及不少散戶，有見及此，立法會立即通過有關打擊洗

錢的修例，明年６月起在香港經營虛擬資產交易必須取得證監會發出的牌照，這是否意味無論涵

蓋去中心化交易所、中心化交易所以及ＮＦＴ等相關虛擬資產買賣都受到監管？且說明新制度下

的初期只容許專業投資者參與，證監會亦將就散戶能否參與投資諮詢市場意見。

不過話雖如此，特區政府官員早已開腔對虛擬資產的交易會採取較寬鬆和開放的態度和政策

，料又在大勢所趨下，散戶可參與虛擬資產買賣的機會仍然很大，至於參與投資的散戶最終會得

到什麼結果？有待分曉。本港首批虛擬資產交易所買賣基金（ＥＴＦ）已於上周掛牌，因此有業

界人士認為未來金融市場將會是元宇宙、ＮＦＴ等虛擬資產和有關虛擬資產的ＥＴＦ的天下，如

可利用ＳＰＡＣ購入虛擬資產作為上市公司資產，那真是相得益彰和如魚得水了，事實可否如此

？唯好拭目以待了！至於自新經濟股退潮後，開始再度受投資者關注的ＥＳＧ概念投資，會否因

此會被政府、投資機構、基金和投資者忽視呢？也是有待觀察。

香港證券及期貨從業員工會在此謹祝各業界好友、傳媒朋友、會員聖誕快樂、新年大利，身

體健康！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊註：在聖誕節和新年期間，「行內行外」文章將於２０２２年１２月２９日和２０２３年１月

５日暫停刊登。



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