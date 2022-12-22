《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫噩夢，美債缺水

《缸邊隨筆》數月前美財長耶倫訪日本，談甚麼？不知。數月前耶倫謂美債有流動性風險

（Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ ｐｒｏｂｌｅｍ），即美債市場缺水，本以為這是因美聯儲局加息所致

，但到日前日本央行一舉動，就將耶倫的噩夢－－美債缺水－－一事，挑明了。



日本央行日前公布，將１０年期日本國債利率的波動範圍調整為＋╱－０﹒５％。公布後，

美道指立跌近７００點，美元╱日圓由１３６﹒９跌至１３３﹒０５，環球股市均跌。為甚麼這

一石會擊起千重浪？



日本一直利用收益率曲線控制政策（Ｙｉｅｌｄ Ｃｕｒｖｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ ＹＣＣ）

來增印貨幣，這個ＹＣＣ，即是日本版的ＱＥ。當短期利率升時，日本央行就買入長債，壓低長

債息來遏抑短期利率的上升，日央行買入長債即是向市場放水（ＱＥ）。



＊日央行急切遏通脹＊



在２０１６年日本引入這個ＹＣＣ時，是將１０年長債波動範圍壓至＋╱－０﹒１％，這幾

乎是零利率了。之後因為央行基本把所有發行出來的日長債都買光了，才不能不提高ＹＣＣ的波

動範疇，直到今次要提至＋╱－０﹒５％。擴大波動範疇是加息的代名詞，在今時環球息升的背

景，加上日央行已把可買的日長債都幾買光後，日長債息是只有波上，好難波下，故謂之為變相

加息。



為何日央行要變相加息？因為日本的通脹升了，如不去消滅通脹於萌芽狀態，不然就會蹈美

聯儲局覆轍。通脹３％時你不遏，到９﹒１％時才遏，就要多加息了。



一直以來日本都是美債的大買家，因為日本息低，日本投資機構借入並沽出以近零息的日圓

去買今時有３﹒５％的美１０年國債，做個運輸大隊隊長，是每年幾可穩賺３％的。但日央行一

公布擴大ＹＣＣ後，美元兌日圓幾跌了３％，那些以１３６日圓去買美１０年美債的日投資者，

一下子就會蝕匯近３％，會使到他們賺息的算盤打爛，因蝕匯了。



假如日匯續升，升至１３０時，則所有在１３６日圓買美１０年債者，都一定輸。如有輸的

可能性，這些日投資者或其他的跟風投機者，會否早走早著免得遲走瞓唔著？



其實這批在１３６區沽日圓去投資美１０年債的投資者，不同等到日圓升至１３０才會蝕入

肉，只要日匯升多１日圓升至１３２時，已要蝕了。而日匯由今時至明年３月，升至１３０以至

升至１２８，是有機會的，因為每年３月日本企業年結，都要班資回日，日本保險公司亦要將盈

利匯回日本去派息予投保人士。



２０年前，日本企業、保險公司是於３月起，才班資回日。後來被人睇穿，在３月時打他們

個伏擊，買入日圓，推高日圓，焗日企要買貴貨，這批投機者就ｅａｓｙ執番啲。後來，日本企

業、保險公司精了，就在每年１月起班資回日。今時好了，日央行在１２月時公布這個ＹＣＣ改

革，是捅了要班資回日的日企、日險資一刀。他們如競爭班資回日的話，日匯升勢會急，他們會

怎沽美債？要走著瞧。



這次ＹＣＣ擴闊是一次性還是陸續有來，看日本通脹走勢，而這個日通脹走勢是受：



（１）日通脹是輸入性通脹，日匯弱，輸入通脹便勁，如日匯回升，如回到１１０至１２０

區，日通脹便可受控；



（２）２０２３年首季的日本工資談判，對通脹後向有影響；



（３）現任日本央行行長黑田東彥任期將於明年３月結束，繼任行長的貨幣政策為何？待看

。



無論如何，日圓一直是環球不少債券市場的「奶媽」，如今「奶媽」斷奶，相信環球債市，

特別是美債市，都要受斷奶或唔夠奶之苦，債息將要升或企硬了。事實上，日本近來沽美債已沽

得不亦樂乎，回至２０１８年中水平，後市日資再沽是很大可能的。



耶倫噩夢，美債缺水，有望成真。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

