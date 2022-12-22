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22/12/2022 08:15

《缸邊隨筆－石鏡泉》耶倫噩夢，美債缺水

　　《缸邊隨筆》數月前美財長耶倫訪日本，談甚麼？不知。數月前耶倫謂美債有流動性風險
（Ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ　ｐｒｏｂｌｅｍ），即美債市場缺水，本以為這是因美聯儲局加息所致
，但到日前日本央行一舉動，就將耶倫的噩夢－－美債缺水－－一事，挑明了。
　
　　日本央行日前公布，將１０年期日本國債利率的波動範圍調整為＋╱－０﹒５％。公布後，
美道指立跌近７００點，美元╱日圓由１３６﹒９跌至１３３﹒０５，環球股市均跌。為甚麼這
一石會擊起千重浪？
　
　　日本一直利用收益率曲線控制政策（Ｙｉｅｌｄ　Ｃｕｒｖｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＹＣＣ）
來增印貨幣，這個ＹＣＣ，即是日本版的ＱＥ。當短期利率升時，日本央行就買入長債，壓低長
債息來遏抑短期利率的上升，日央行買入長債即是向市場放水（ＱＥ）。
　
＊日央行急切遏通脹＊
　
　　在２０１６年日本引入這個ＹＣＣ時，是將１０年長債波動範圍壓至＋╱－０﹒１％，這幾
乎是零利率了。之後因為央行基本把所有發行出來的日長債都買光了，才不能不提高ＹＣＣ的波
動範疇，直到今次要提至＋╱－０﹒５％。擴大波動範疇是加息的代名詞，在今時環球息升的背
景，加上日央行已把可買的日長債都幾買光後，日長債息是只有波上，好難波下，故謂之為變相
加息。
　
　　為何日央行要變相加息？因為日本的通脹升了，如不去消滅通脹於萌芽狀態，不然就會蹈美
聯儲局覆轍。通脹３％時你不遏，到９﹒１％時才遏，就要多加息了。
　
　　一直以來日本都是美債的大買家，因為日本息低，日本投資機構借入並沽出以近零息的日圓
去買今時有３﹒５％的美１０年國債，做個運輸大隊隊長，是每年幾可穩賺３％的。但日央行一
公布擴大ＹＣＣ後，美元兌日圓幾跌了３％，那些以１３６日圓去買美１０年美債的日投資者，
一下子就會蝕匯近３％，會使到他們賺息的算盤打爛，因蝕匯了。
　
　　假如日匯續升，升至１３０時，則所有在１３６日圓買美１０年債者，都一定輸。如有輸的
可能性，這些日投資者或其他的跟風投機者，會否早走早著免得遲走瞓唔著？
　
　　其實這批在１３６區沽日圓去投資美１０年債的投資者，不同等到日圓升至１３０才會蝕入
肉，只要日匯升多１日圓升至１３２時，已要蝕了。而日匯由今時至明年３月，升至１３０以至
升至１２８，是有機會的，因為每年３月日本企業年結，都要班資回日，日本保險公司亦要將盈
利匯回日本去派息予投保人士。
　
　　２０年前，日本企業、保險公司是於３月起，才班資回日。後來被人睇穿，在３月時打他們
個伏擊，買入日圓，推高日圓，焗日企要買貴貨，這批投機者就ｅａｓｙ執番啲。後來，日本企
業、保險公司精了，就在每年１月起班資回日。今時好了，日央行在１２月時公布這個ＹＣＣ改
革，是捅了要班資回日的日企、日險資一刀。他們如競爭班資回日的話，日匯升勢會急，他們會
怎沽美債？要走著瞧。
　
　　這次ＹＣＣ擴闊是一次性還是陸續有來，看日本通脹走勢，而這個日通脹走勢是受：
　
　　（１）日通脹是輸入性通脹，日匯弱，輸入通脹便勁，如日匯回升，如回到１１０至１２０
區，日通脹便可受控；
　
　　（２）２０２３年首季的日本工資談判，對通脹後向有影響；
　
　　（３）現任日本央行行長黑田東彥任期將於明年３月結束，繼任行長的貨幣政策為何？待看

　
　　無論如何，日圓一直是環球不少債券市場的「奶媽」，如今「奶媽」斷奶，相信環球債市，
特別是美債市，都要受斷奶或唔夠奶之苦，債息將要升或企硬了。事實上，日本近來沽美債已沽
得不亦樂乎，回至２０１８年中水平，後市日資再沽是很大可能的。
　
　　耶倫噩夢，美債缺水，有望成真。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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