《專家之言－黃德几》內地政府放寬防疫措施，攜程從中受惠

《專家之言》內地政府放寬防疫措施，中共中央政治局會議強調，明年國家經濟工作將會加

強各類政策協調配合優化疫情防控措施，全面深化改革開放推動經濟運行整體好轉。內地疫情防

控政策的重心由「防控感染」轉移到「防控重症」，憧憬內地將會逐漸放寬防疫政策，加快開放

內地本土旅遊，開放內地和海外人員往返等措施，對旅遊、零售行業將會有正面幫助。有報道指

，內地冬春航班顯示呈現恢復趨勢，航空公司已經逐步增加國際航班。



＊新十條出台機票搜索量大增，第三季扭虧為盈＊



攜程（０９９６１）為一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和

商旅管理服務，表示「新十條」出台後，其平台上的機票瞬時搜索量大幅增加１６０％，其中春

節前夕（臘月二十五－除夕）的機票搜索量升至３年以來最高點。截至今年３月底止第三季度，

攜程扭虧為盈，錄得淨利潤２﹒４５億元（人民幣．下同），較２０２１年第三季虧損８﹒６８

億元，亦較今年第二季淨利潤４３００萬元有所改善。

今年第三季度，集團的淨收入６８﹒９２億元，按年增加２９％，主要受惠中國國內市場和

海外市場強勁復甦。期內，國內酒店預訂收入按年增加２５％，表示幾乎完全恢復到新冠疫情前

的水平，而機票預訂收入亦實現按年增長；而國際平台整體機票預訂量按年增長超過１００％。

第三季度，集團的經調整ＥＢＩＴＤＡ為１４億元，按年和按季分別增加１６４％和３００％。

經調整ＥＢＩＴＤＡ利潤率由去年期的１０％增加至今年第三季的２１％，毛利率按年上升

４﹒４個百分點至８１﹒６％。期內，銷售及營銷費用佔淨營業收入的２１％。



＊住宿預訂收入按年升３２％，可於２６０元以下吸納＊



今年第三季度住宿預訂的營業收入按年上升３２％至２９﹒０４億元，佔總收入的

４２﹒１％。交通票務營業收入增加４４％至２６﹒２３億元，收入佔比３８﹒１％。旅遊度假

業務營業收入３﹒８７億元，按年下跌１﹒３％，惟按季增加２１７％。商旅管理業務營業收入

為３﹒７億元，按年上升９％。隨著全球不同國家和地區的出入境放寬，有望增加外遊出行的意

欲，集團有望從中受惠。

今年９月底，集團的現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和

理財產品餘額為６２０億元。走勢上，自１０月底形成上升軌，昨日企穩１０天線，ＳＴＣ％Ｋ

線回升至接近％Ｄ線，惟ＭＡＣＤ牛差距收窄，可考慮２６０元（港元．下同）以下吸納，反彈

阻力３１０元，不跌穿２３０續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會

持牌人士，並無持有上述股份）



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