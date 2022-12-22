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22/12/2022 09:05

《專家之言－黃德几》內地政府放寬防疫措施，攜程從中受惠

　　《專家之言》內地政府放寬防疫措施，中共中央政治局會議強調，明年國家經濟工作將會加
強各類政策協調配合優化疫情防控措施，全面深化改革開放推動經濟運行整體好轉。內地疫情防
控政策的重心由「防控感染」轉移到「防控重症」，憧憬內地將會逐漸放寬防疫政策，加快開放
內地本土旅遊，開放內地和海外人員往返等措施，對旅遊、零售行業將會有正面幫助。有報道指
，內地冬春航班顯示呈現恢復趨勢，航空公司已經逐步增加國際航班。
　
＊新十條出台機票搜索量大增，第三季扭虧為盈＊
　
　　攜程（０９９６１）為一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和
商旅管理服務，表示「新十條」出台後，其平台上的機票瞬時搜索量大幅增加１６０％，其中春
節前夕（臘月二十五－除夕）的機票搜索量升至３年以來最高點。截至今年３月底止第三季度，
攜程扭虧為盈，錄得淨利潤２﹒４５億元（人民幣．下同），較２０２１年第三季虧損８﹒６８
億元，亦較今年第二季淨利潤４３００萬元有所改善。
　　今年第三季度，集團的淨收入６８﹒９２億元，按年增加２９％，主要受惠中國國內市場和
海外市場強勁復甦。期內，國內酒店預訂收入按年增加２５％，表示幾乎完全恢復到新冠疫情前
的水平，而機票預訂收入亦實現按年增長；而國際平台整體機票預訂量按年增長超過１００％。
第三季度，集團的經調整ＥＢＩＴＤＡ為１４億元，按年和按季分別增加１６４％和３００％。
經調整ＥＢＩＴＤＡ利潤率由去年期的１０％增加至今年第三季的２１％，毛利率按年上升
４﹒４個百分點至８１﹒６％。期內，銷售及營銷費用佔淨營業收入的２１％。
　
＊住宿預訂收入按年升３２％，可於２６０元以下吸納＊
　
　　今年第三季度住宿預訂的營業收入按年上升３２％至２９﹒０４億元，佔總收入的
４２﹒１％。交通票務營業收入增加４４％至２６﹒２３億元，收入佔比３８﹒１％。旅遊度假
業務營業收入３﹒８７億元，按年下跌１﹒３％，惟按季增加２１７％。商旅管理業務營業收入
為３﹒７億元，按年上升９％。隨著全球不同國家和地區的出入境放寬，有望增加外遊出行的意
欲，集團有望從中受惠。
　　今年９月底，集團的現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和
理財產品餘額為６２０億元。走勢上，自１０月底形成上升軌，昨日企穩１０天線，ＳＴＣ％Ｋ
線回升至接近％Ｄ線，惟ＭＡＣＤ牛差距收窄，可考慮２６０元（港元．下同）以下吸納，反彈
阻力３１０元，不跌穿２３０續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會
持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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