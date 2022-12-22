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22/12/2022 12:07

恒指半日高收５２８點報１９６８８，海底撈收飆９％，李寧漲７％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強２０日主持召開國務院常務會議，當中提及
要支持民營企業及平台經濟發展，加上隔晚美股勁彈，刺激港造好。恒生指數半日收報
１９６８８，升５２８點或２﹒７６％，主板成交５７６﹒６６億元。恒生中國企業指數報
６７１０，升２０９點或３﹒２３％。恒生科技指數報４２１０，升１８５點或４﹒６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２３﹒２元，升１２﹒２元或３﹒９２％，成交４６﹒８６億
元；美團收報１８４﹒２元，升１０元或５﹒７４％，成交３９﹒６３億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８８﹒５元，升４﹒０５元或４﹒８％，成交２９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　國常會提到，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持
運行在合理區間。會議又提到，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展。支
持平台經濟健康持續發展。落實支持剛性和改善性住房需求和相關１６條金融政策。
　　體品股及餐飲股追落後，海底撈（０６８６２）半日收升８﹒８６％，報２１﹒７５元，該
股成交約２４０６萬股，涉資５﹒１４億元，盤中高見２２﹒１５元，最低見２０﹒１元；李寧
（０２３３１）升６﹒８３％，收報６７﹒２５元；申洲國際（０２３１３）升６﹒５９％，收
報８６﹒５５元；安踏體育（０２０２０）升５﹒４３％，收報１０２﹒９元。（ｋｙ）

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