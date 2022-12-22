恒指半日高收５２８點報１９６８８，海底撈收飆９％，李寧漲７％

《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李克強２０日主持召開國務院常務會議，當中提及

要支持民營企業及平台經濟發展，加上隔晚美股勁彈，刺激港造好。恒生指數半日收報

１９６８８，升５２８點或２﹒７６％，主板成交５７６﹒６６億元。恒生中國企業指數報

６７１０，升２０９點或３﹒２３％。恒生科技指數報４２１０，升１８５點或４﹒６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２３﹒２元，升１２﹒２元或３﹒９２％，成交４６﹒８６億

元；美團收報１８４﹒２元，升１０元或５﹒７４％，成交３９﹒６３億元；阿里巴巴－ＳＷ收

報８８﹒５元，升４﹒０５元或４﹒８％，成交２９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、

美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

國常會提到，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持

運行在合理區間。會議又提到，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展。支

持平台經濟健康持續發展。落實支持剛性和改善性住房需求和相關１６條金融政策。

體品股及餐飲股追落後，海底撈（０６８６２）半日收升８﹒８６％，報２１﹒７５元，該

股成交約２４０６萬股，涉資５﹒１４億元，盤中高見２２﹒１５元，最低見２０﹒１元；李寧

（０２３３１）升６﹒８３％，收報６７﹒２５元；申洲國際（０２３１３）升６﹒５９％，收

報８６﹒５５元；安踏體育（０２０２０）升５﹒４３％，收報１０２﹒９元。（ｋｙ）

