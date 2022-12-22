《盤後部署》恒指冬至大漲５１８點；餐飲股升勢強，可吼呷哺呷哺

《經濟通通訊社２２日專訊》港股今日在科技股及體品股的帶動下造好。恒指高開３７６點

，報１９５３７，早段走勢反覆向上，升幅曾擴至逾５７０點，高見１９７３５。

恒指半日升５２８點，報１９６８８，主板成交５７６﹒６６億元。恒生中國企業指數報

６７１０，升２０９點或３﹒２３％。恒生科技指數報４２１０，升１８５點或４﹒６％。午後

大部分時間走勢維持平穩，最終恒指在冬至交易日在１９６００以上收市。

恒指全日收報１９６７９，升５１８點或升２﹒７１％，主板成交１０１４﹒６９億元。國

企指數收報６７１６，升２１６點或升３﹒３３％。恒生科技指數收報４２１０，升１８５點或

升４﹒６１％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３０５４，跌１３點或跌０﹒４６％，成交

２６６３﹒１５億元人民幣；深證成份指數收報１０８７６，跌３５點或跌０﹒３３％，成交

１５３２﹒３６億元人民幣。



＊美團、京東升逾６％＊



國務院總理李克強早前在國務院常務會議中公布，支持民企及平台經濟發展。科技股今日升

勢不俗。美團（０３６９０）升６﹒８９％，報１８６﹒２元；騰訊（００７００）升

４﹒１２％，報３２３﹒８元；阿里（０９９８８）升４﹒０９％，報８７﹒９元；京東集團

（０９６１８）升６﹒２１％，報２３２﹒６元。

教育股近期受中央政策推動下上升，今日部分教育股延續升勢。希望教育（０１７６５）升

２﹒５３％，報０﹒８１元；新東方在線（０１７９７）升７﹒３５％，報５４﹒０５元；新東

方（０９９０１）升５﹒８３％，報３１﹒７５元；中教控股（００８３９）逆市跌２﹒１７％

，報９﹒９２元。



＊１２﹒０４元料為呷哺呷哺反彈目標＊



內需股報升。海底撈（０６８６２）升７﹒６１％，報２１﹒５元，為全日表現最佳藍籌股

；李寧（０２３３１）升７﹒３９％，報６７﹒６元；申洲（０２３１３）升６﹒７７％，報

８６﹒７元；蒙牛（０２３１９）升５﹒７７％，報３５﹒７５元。

此外，呷哺呷哺（００５２０）宣布發放５億元現金券，以助餐飲復甦，股價今日急升

１５﹒７２％，報９﹒１３元，該股成交約３９８７萬股，涉資３﹒５６億元，盤中高見９﹒４

元，最低見７﹒９９元。

呷哺呷哺全日成交額較上日多２﹒４９億元，成交額急增下，股價有較大升幅。在日線圖上

，呷哺呷哺的１０、２０、５０、１００及２５０天移動平均線均呈上升趨勢，股價亦自１１月

開始屢次在２０天線有支持，走勢已大幅好轉。

更重要的是，在月線圖上，呷哺呷哺自去年２月開始持續下跌，但在今年３至８月呈低位橫

行，９月份重現升勢，由此推斷構成圓底型態。目前１０個月線正逐步向上貼近２０個月線，若

今個月能收高於５０個月線，同時內地防疫措施並無大幅收緊，相信股價可以延續升勢。

部署方面，呷哺呷哺一手只有５００股，入場費相對其他餐飲股如海底撈、九毛九

（０９９２２）、百勝中國（０９９８７）等便宜，可於現階段買入，博股價繼續反彈。目標可

留意去年２月１１日高位２７﹒０２元至今年５月１０日低位２﹒７８元，此跌浪的３８﹒２％

反彈目標１２﹒０４元，收市跌穿７﹒５元才止蝕。（ｅｒ）

