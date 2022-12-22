【俄烏開戰】澤連斯基白宮會拜登，梅德韋傑夫訪華談合作

《經濟通通訊社２２日專訊》美烏與中俄兩國幾乎在同一時間，進行俄烏開戰以來首次高層
訪問。烏克蘭總統澤連斯基周三（２１日）抵達馬里蘭州安德魯斯空軍基地，並前往華盛頓白宮
，獲美國總統拜登親自迎接。
此次是開戰以來澤連斯基首次外訪，他與拜登會面約２小時。拜登在聯合記者會上稱，俄總
統普京只要說出一句撤軍，就可在今天結束戰爭。他還宣布，美國將額外向烏克蘭提供一筆總值
１８﹒５億美元的軍援，包括烏軍未來數月所需大炮、坦克及火箭彈藥合約，也包括愛國者防禦
系統。
澤連斯基表示，華府承諾提供愛國者防禦系統，將改變戰局，並形容烏美兩國是真正夥伴及
盟友，再次感謝拜登支持。
＊梅德韋傑夫訪華談及「後蘇聯空間局勢」＊
澤連斯基訪美之際，俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫亦於周二
（２０日）起訪問北京２天，獲國家主席習近平接見。梅德韋傑夫向俄媒表示，兩人討論了兩黨
合作、雙邊合作，包括經濟、工業合作議題，以及包括烏克蘭危機在內的「後蘇聯空間局勢」。
他稱：「此次會談大有裨益。」
此次會談是自新冠疫情以來，中俄兩個執政黨領導人首次面對面溝通。俄聯邦委員會主席馬
特維延科則表示，俄羅斯議員代表團計劃明年上半年訪華。她還表示，近期與烏克蘭舉行談判的
先決條件尚不成熟。（ｊｆ）