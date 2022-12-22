《經濟通通訊社２２日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）的新冠疫情統計數據顯示，日本在
１２月１２至１８日的一周內新增感染人數較上周增加２３％，達到１０４﹒６６５萬人，連續
７周居全球首位。
感染人數僅次於日本的是韓國，較上周增加９％至４５萬人；之後是美國，減少３％至４４
萬人。死亡人數方面，美國較上周減少１３％，為２６５８人，在全球最多；日本增加１９％，
以１６１７人位居第二。全球的一周感染人數較上周增加３％至３７３萬人，死亡人數減少６％
至１０４８２人。（ｊｆ）
22/12/2022 15:14
【新冠肺炎】日本感染人數一周增２３％，連續第７周居全球之冠
《經濟通通訊社２２日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）的新冠疫情統計數據顯示，日本在
１２月１２至１８日的一周內新增感染人數較上周增加２３％，達到１０４﹒６６５萬人，連續
７周居全球首位。
感染人數僅次於日本的是韓國，較上周增加９％至４５萬人；之後是美國，減少３％至４４
萬人。死亡人數方面，美國較上周減少１３％，為２６５８人，在全球最多；日本增加１９％，
以１６１７人位居第二。全球的一周感染人數較上周增加３％至３７３萬人，死亡人數減少６％
至１０４８２人。（ｊｆ）
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