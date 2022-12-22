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22/12/2022 15:27

【外圍經濟】英國第三季ＧＤＰ終值按季萎縮０﹒３％，比預期更糟

　　《經濟通通訊社２２日專訊》英國第三季ＧＤＰ終值比經濟學家預期更糟。根據英國國家統
計局的數據，該季ＧＤＰ終值按季萎縮０﹒３％，預估為下跌０﹒２％。ＧＤＰ年率增長為
１﹒９％，低於預估的２﹒４％。
　　英國第三季ＧＤＰ比新冠疫情爆發前萎縮了０﹒８％，遠高於預估的０﹒４％，主要原因是
製造業下滑２﹒５％，家庭可支配開支減少０﹒５％。分析指，有關數據進一步證明英國經濟正
步入衰退，並可能持續至２０２４年。（ｊｆ）

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