【外圍經濟】英國第三季ＧＤＰ終值按季萎縮０﹒３％，比預期更糟

《經濟通通訊社２２日專訊》英國第三季ＧＤＰ終值比經濟學家預期更糟。根據英國國家統

計局的數據，該季ＧＤＰ終值按季萎縮０﹒３％，預估為下跌０﹒２％。ＧＤＰ年率增長為

１﹒９％，低於預估的２﹒４％。

英國第三季ＧＤＰ比新冠疫情爆發前萎縮了０﹒８％，遠高於預估的０﹒４％，主要原因是

製造業下滑２﹒５％，家庭可支配開支減少０﹒５％。分析指，有關數據進一步證明英國經濟正

步入衰退，並可能持續至２０２４年。（ｊｆ）

