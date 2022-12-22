《台股攻略－黃振宇》傳統產業股領軍，台股今日升過２百點

《台股攻略》台股今日（２２日）隨美股上升，航運、造紙及鋼鐵等傳統產業股走強，加權

指數最高升１９６點，電子股回穩，指數最終收１４４３０點，升２０８點，成交金額為

２１２１﹒３９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入９５﹒８７億元。

受惠邊境放寬措施，航海股持續上升，貨運三雄的萬海收８７﹒２元，升９﹒３％；長榮收

１７１﹒５元，升４﹒６％；陽明收６８元，升３﹒５％。獲資金追捧下，散裝航運股的中航連

日漲停；志信亦曾漲停，惟其後高位受壓，收市升幅收窄，僅升２﹒９％；其餘正德、建新國際

及新興均升４﹒７％至６﹒１％。鋼鐵股方面，昨日（２１日）漲停的新鋼，今日微跌０﹒２％

，相反，龍頭股的中鋼升３﹒２％，新光鋼及世紀鋼均升超過６％，東和鋼鐵、第一銅及燁興等

均升２﹒６％至５﹒５％。木材價格回落，有利造紙廠降低生產成本，造紙股的榮成升３﹒３％

，永豐餘及華紙均升１％至２％。電子股方面，面板雙虎友達及群創受惠出貨量增加，減輕庫存

量高企壓力，股價表現強勁，分別升４﹒４％及３﹒７％。電子權值股的台積電收４６８元，升

２％；鴻海、聯電及聯發科均升１％至２％；大立光則持續疲弱，收２１４０元，跌２﹒１％。

台股緊守萬四點關口後迎來反彈，加上臨近年底及假期將至，受惠貨運需求增加的航運股可

看高一線，但考慮法人將會部署新一年的投資組合，預料大市走勢仍然波動，建議留意法人的投

資動向作投資部署。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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