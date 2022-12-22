《窩輪豪情－梁業豪》觀察好淡大戶於期貨、期權市場內的部署

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、電

訊業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為網易

（０９９９９）、新東方（０９９０１）與小鵬汽車（０９８６８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選新奧能源（０２６８８）、中國飛鶴（０６１８６）與華潤電力（００８３６）。

距離聖誕節假期僅餘個多交易日，由於基本經理多已離場度假，港股多會於窄幅內上落，走

勢對後市的啟示性不大。另一方面，於長周末休市期間，若出現一些新利好或利淡的消息，很容

易會為假後帶來單邊市況。至於單邊市況的發展方向，很難說得準，但可從大戶於期貨、期權市

場內的部署看得出來。當中恒指期貨、國指期貨與科指期貨的未平倉合約淨數變化最值得我們參

考，因這能反映出好淡大戶對後市的看法。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

