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22/12/2022 09:24

【虛幣世界】比特幣走勢企穩，Ｐｏｐｓｉｃｌｅ爆升惹關注

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國消費者信心改善，推動美股大幅抽升，加密貨幣市場則走
勢企穩，惟市場關注Ｐｏｐｓｉｃｌｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ的原生代幣，他是一種去中心化金融　
（ＤｅＦｉ）　和收益賺取協議，隨著備受爭議但多產的區塊鏈開發商Ｄａｎｉｅｌｅ　
Ｓｅｓｔａｇａｌｌｉ表示他將重返該項目，該代幣正在飆升，代幣價格在過去２４小時內上漲
了約２２０％。該代幣目前的交易價格為３６美分，僅在兩天前觸及９美分的歷史低點。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６８３５﹒２９元（美元．下同），升０﹒０６％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２１５﹒２１元，升０﹒１２％；艾達幣報
０﹒２５３５元，升０﹒０４％；瑞波幣報０﹒３４５２元，升０﹒２。（ｕｌ）
　
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