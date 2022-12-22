《談國論企－黎偉成》須嚴抗化解美國衰退高息攬炒衝擊

《談國論企》中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日舉行所作出的議決，為

２０２３年定下的主要經貿工作任務，乃要繼續自力更生、自我創新，作為支持「堅持穩中求進

的工作基調，全面貫徹新發展理念」的重要力量，在美國鍥而不捨的全面惡性直接圍堵、攬炒和

封殺劣行底下確是王道反制之舉；問題是，美國現時有漸陷的經濟衰退、高通脹和持續大幅加息

等壓力，對全球都有負面影響，中國很有必要嚴抗化解之。



＊美國或會加大對華貿易科技攬炒封殺之力＊



要指出，中國過去４０多年的改革開放政策，以「做好自己事情」的原則和基礎底下強力發

展，成為世界第二大的經濟體系，即使美國總統拜登及其政府承其上任持續不斷圍堵、攬炒、封

殺，都無法使中國的政經、科技等多方面高質發展，但要留意的是若干不直接的衝擊，特別是美

國經濟不斷陷入衰退等威脅，為絕對不可稍一忽視和要認真嚴格做好防範。即使拜登以至華爾街

中人等，對美國經濟社會每多「美言」和製造「憧憬」，惟紐約股市近日還是以連跌作反應，便

充份顯示美國所面對的經濟問題異常深重，世界各地要認真應對，特別是中國更要作好來自美方

之壓，重點有：

正正因為美國經濟可能加快邁入衰退惡境，故（一）拜登很有可能會加大對中國的經貿打壓

，把「責任」推予中國，故只能維持較早前宣布的三百多項暫時豁免執行的商品延長一年，與中

方的經貿磋商，也會僅止於「磋商」層面，要全面撤銷甚至若干重要部分消除，難矣。君不見，

拜登於上台以來幾達兩年，有很不少事項都對中國「示好」，特別是所謂「四不一認同」，都是

「講就無敵，做就無力」，而在處理前任美國總統特朗普對中國輸美商品幾乎全面加徵關稅的劣

行，也就毫不關心，鮮作高層面官員的正式磋商。我相信拜登餘下的任期，也不會對中國輸美商

品的關稅問題採取寬鬆的政策。

尤其是中國似未受美方無法乏理加徵關稅的衝擊，輸美商品仍保持相對穩定的上升，而美國

輸華商品因其本身缺乏競爭力呈每下愈況劣象，也就難有放寬之道。

反而（二）拜登在貿易上對華再無新招可出，故會在經濟、科技、企業、人員等許許多多方

面，對華進行圍堵、攬炒和封殺。美方最明顯的打壓新例，就是芯片，拜登從產品、技術及生產

設備等全面封鎖，力圖完完全全扼殺中國含技術的產品和生產，使中國難以生產和製造出技術產

品，其心之毒，實乃罄竹之難書也。

中國在較早前向世界貿易組織ＷＴＯ，投訴美國在年前對華輸美鋼鐵等商品單方面加徵關稅

；要是未來一個時段會就美國對華輸美商品幾乎全面加徵關稅之舉，向世衛作出投訴，該是可預

期的做法。

但中國即時面對的，是（三）美國經濟衰退、大幅加息等金融經濟重大壓力。特別是美國的

經濟漸走下坡，會削弱包括中國在內的世界各地商品輸美的能力，而不少出口國或地區都是以美

國為其中的主要市場。即使中國與美國的雙邊貿易不斷下滑，唯是美國仍然是中國第三大的貿易

夥伴。來自中國海關總署的資料，中國對美國的雙邊貿易每況愈下：進出口於２０２２年１－

１１月份僅達４﹒６２億元的升幅僅４﹒８％，比１－１０月份的６﹒８％要低整整２個百分點

，乃因即使中國商品出口到美國的商品貨值，於前１１個月達３﹒５５萬億元，同比尚增

５﹒８％，惟美國貨輸華商品期內只有１﹒７億元同比增１﹒８％。此與中國對東盟、對歐盟的

雙邊貿易發展進度，就充分顯示中美貿易關係走差。



＊要認真部署對美衰退高息造成壓力作好應變＊



和（四）美國華爾街的證券買賣氣氛，不斷受到經濟衰退預期的壓力甚至衝擊，包括香港在

內的世界各地的股市面對日益嚴重的惡性影響，反覆下調，在所難免。這對以股票為主的有價資

產，打擊日甚，而在香港以至紐約在內的中概股，當有不輕的沽售壓力。

由是中國在做好自己的事情的同時，亦得更認真注視美國等世界經濟貿易，金融經濟的最新

發展，和這對中國可能造成的影響，作好應變準備和部署，隨時及時反應，以減輕外來不必要的

衝擊，確保本國的經濟穩中有進的發展。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

