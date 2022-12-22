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即市新聞

22/12/2022 15:04

《欣勢利導－陳欣》加息步伐雖放緩，聯儲緊縮到何時？

　　《欣勢利導》美聯儲今年在緊縮政策上一路高歌猛進，５月加速升息５０基點後，６月開始
連續４次加息７５基點，１２月放緩至５０基點，基準利率升到４﹒２５至４﹒５厘區間，為
１５年高位。聯儲局以４０年來最快的加息步伐，應對４０年來的高位通脹。上周美聯儲在議息
會議發表聲明，指美國就業市場表現強勁，但通脹高居不下，為支持就業及達到２％的通脹目標
，持續加息是適當選擇。對於美聯儲的表態，簡單一句，就是要繼續加息。
　　筆者認為，其實美聯儲最關心的是通脹與就業。如果二選一，只有降低通脹一個目標。聯儲
局如此大幅加息，雖然可憑藉美元的全球儲備貨幣地位，將部分不利因素向外轉移，但對國內經
濟亦產生不少負面影響，例如需承受融資成本增加、失業率上升，以及金融市場遭受打擊的風險
。但兩害相權取其輕，面對物價飛升、樓價上漲、國民消費成本及企業雇傭成本高企的局面，美
聯儲只能選擇傷害較輕的解決方法。
　　現時，市場最關心的是加息何時結束。早前美聯儲主席鮑威爾曾就加息步伐回答記者，暗示
除非經濟衰退、失業率上升及通脹趨向２％，才會考慮放慢或停止加息。其實，經濟衰退及失業
率上升，均有助於降低通脹，只要數字在可接受範圍內，相信美聯儲加息步伐不會停止。以降低
通脹為首要目標的思路出發，可以參考以下兩個數據去判斷結束加息的時間－核心ＣＰＩ月率及
核心ＰＣＥ年率，前者撇除了食品及能源價格波動的干擾，較清晰地顯示了通脹趨勢，後者為美
聯儲倚重參考用於判斷加息路徑的數據。最新１１月核心ＣＰＩ按月上升０﹒２％，１０月核心
ＰＣＥ上升５％。因此筆者預計，當核心ＣＰＩ按月升幅為０或下跌，且基準利率等於或略高於
５％，則停止加息政策將近。
　　美國明日（２３日）將公布１１月ＰＣＥ數據，市場預測核心ＰＣＥ按年升幅由５％降至
４﹒７％。美匯指數料繼續於１０３至１０５區間橫行。
《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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