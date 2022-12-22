【新冠肺炎】國務院：全力做好新階段新冠救治，統籌調配醫療資源

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院聯防聯控機制醫療救治組２１日召

開電視電話會議，部署全力做好新階段新冠肺炎患者救治工作。會議要求，要及時轉變工作思路

，切實擔負起責任。要加大指揮調度和投入力度，細化實化具體化配套方案措施，全力做好醫療

資源統籌調配，加強疫情形勢監測，有序落實壓峰措施，關注輿情社情。要主動擔當、積極作為

、靠前一步，把各項準備工作做足做到位。



＊不得以划定區域為理由推諉拒收患者＊



會議強調，牢牢抓住抓好重點人群和關鍵環節，把各項救治工作扎實做到位。三級醫院要兜

住醫療救治和生命保障的底線，全力做好老年和兒童重症患者醫療救治。各地要建立三級醫院分

區包幹責任制、明確三級醫院與縣醫院對口支援關係、二級以上醫院與養老院對口協作關係，壓

實牽頭醫院主體責任，任何醫院不得以划定區域為理由推諉、拒收其他區域轉來的重症患者。縣

醫院要守住農村居民健康的重要關口。同時，要緊盯養老院等重點場所、１２０急救等重點環節

，確保醫療救治有序開展。

