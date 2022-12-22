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22/12/2022 12:06

《午市前瞻》成交維持千億則下周樂觀，安踏回落可博或追二線體品

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恒生指數半日收報１９６８８，升５２８點或２﹒７６％，主
板成交５７６﹒６６億元。恒生中國企業指數報６７１０，升２０９點或３﹒２３％。恒生科技
指數報４２１０，升１８５點或４﹒６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２３﹒２元，升１２﹒２元或３﹒９２％，成交４６﹒８６億
元；美團收報１８４﹒２元，升１０元或５﹒７４％，成交３９﹒６３億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８８﹒５元，升４﹒０５元或４﹒８％，成交２９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊聶振邦：收高於１９５００則有機試２萬＊
　
　　恒指經歷兩日悶市後，今日國常會指要支持民企及平台經濟發展，並推進金融１６條運作，
恒指上午借勢一度回升超過５００點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期繼
續關注大市成交表現，節日氣氛削弱資金入市意欲，但若今日成交重上千億元，２０２２餘下數
個交易日都可看高一線。
　　他指，如果恒指今、明兩日持續收高於１９５００，下星期仍有望挑戰１９８００至
２００００點。他又提到，若恒指今年可守住１９２００，即可憧憬來年表現好轉。
　
＊博安踏李寧不如特步滔搏＊
　
　　國常會利好消息帶動零售消費股份造好，餐飲股、體品股升勢強勁。聶振邦指體品股早前受
惠世界盃因素已升了一轉，對於之後再大升有保留。但他指安踏（０２０２０）和李寧
（０２３３１）仍有１０％至１５％升幅，建議有意入手可待股價從現價回落約５％再部署。
　　他又提到，目前一線體品股已炒得八八九九，建議可以留意二線體品股如特步
（０１３６８）和滔搏（０６１１０），現價可以追入。（ｈｃ）

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