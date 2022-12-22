《美元走勢－羅明立》歐元窄幅上落，１﹒０６６０是初步阻力

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １３２﹒００ １３２﹒４６ １３１﹒６４

歐元╱美元 １﹒０６４０ １﹒０６５０ １﹒０６０６

英鎊╱美元 １﹒２１２８０ １﹒２１３９ １﹒２０７６

美元╱瑞郎 ０﹒９２３９ ０﹒９２５５ ０﹒９２３０

美元╱港元 ７﹒７９３０ ７﹒７９５２ ７﹒７８７３

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《美元走勢》美匯指數仍然反覆偏軟，反彈力度不足。聯儲局官員雖然重申要繼續加息，終

極利率可能較預期高，但聯邦基金利率期貨交易員預期，明年５月利率將達到４﹒８５％左右的

峰值，然後會逐步回落。美國１２月諮商會消費者信心指數由１００﹒２升至１０８﹒３。加拿

大昨日（２１日）公布最新的消費物價指數，年率輕微回落至６﹒８％，但高過預期，反映通脹

威脅未解除。加元近期在１﹒３５－１﹒３７上落，需要有所突破。

歐盟委員會批准了一項４９０億歐元的德國經濟支持計劃。根據這項計劃，經濟援助將採取

直接贈款的形式，通過能源供應商為符合條件的受益人減免電費、天然氣費和取暖費後，再由德

國政府報銷能源供應商所提供的補貼。歐元近期窄幅上落，表現相對靠穩，１﹒０６６０是初步

阻力，再上的話接近１﹒０８阻力更大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０６４０ １﹒０５００ １﹒０６７５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２１８０ １﹒２０５０ １﹒２２３０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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