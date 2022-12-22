【ＥＳＧ】金發局發表香港ＥＳＧ概況資料冊

《經濟通通訊社２２日專訊》金發局今日發表題為《香港的環境、社會及管治（ＥＳＧ）概

況》的資料冊，旨在勾畫出香港作為綠色和可持續金融中心的優勢和發展成果。

金發局主席李律仁表示，ＥＳＧ環球發展的趨勢帶動香港在可持續的領域上長足進步。作為

國際金融中心，香港擁有穩健基礎將之打造成為首屈一指的綠色和可持續金融中心。政府及公營

機構實施了很多ＥＳＧ相關的舉措，並與私人企業齊頭並進，推動發展。

李律仁補充，多年來，氣候相關融資和可持續投資一直是金發局的重點議程，在進程中亦收

穫頗豐，在之前發表的研究報告中所提出的政策建議，很多都得到了政府及相關機構跟進或實施

，進展順利。現階段，金發局認為得到國際社會認可香港在ＥＳＧ的卓越成就和策略方向至關重

要。

金發局繼續致力推動ＥＳＧ議程，推出一套全面的資料冊以重點說明各主要持份者在香港發

展穩健的可持續基礎和投資生態方面的共同努力。資料冊的三個部分分別帶出不同的信息，包括

（ｉ）香港的可持續發展特色；（ｉｉ）在能力提升、監管、激勵措施、產品的支柱下共同推進

ＥＳＧ發展的動力；（ｉｉｉ）各行業精英（例如資產管 理公司、家族辦公室、私營企業等

）分享在香港的可持續發展之路。（ｂｉ）

