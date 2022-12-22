【大國博弈】美方反對世貿裁決，拒撤對港貨產地來源標籤規定

《經濟通通訊社２２日專訊》美國要求香港出口產品來源地不能標示為「香港」，世貿爭端

機構專家組裁定不符合世貿規則。港府歡迎有關裁決，稱已即時去信敦促美方立即撤回違規措施

；惟美方表示強烈反對，拒絕撤回對香港產品來源地標記規定。

美國自２０２０年１１月１０日起，要求所有由香港出口往美國的產品來源地標記，不能再

標示為「香港」，必須標示為「中國」。香港特區政府隨即透過雙邊和多邊渠道據理力爭，世貿

爭端機構去年２月２２日同意成立專家組審理有關爭端，周三裁定有關行為不符合規則，雖然美

國等國家高度關注香港的人權狀況，但情況未達須採取這些措施的門檻；又認為香港的產品須標

籤為中國，就不能在美國市場以香港的名義競爭。



＊港府：裁決證明美方無理打壓香港產品和企業＊



香港政府歡迎世貿的裁決，商務及經濟發展局局長丘應樺表示，裁決證明美方無視國際貿易

規則，無理打壓香港產品和企業，批評美方的做法完全出於政治動機，並損害香港的權益，予以

強烈譴責，已經即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回違規措施。

然而，美國貿易代表處發聲明反駁報告，指演繹和結論有缺陷，美方強烈反對，解釋美方有

關產品來源地標記的措施，主要回應中方削弱香港高度自治及港人的民主、人權引起的高度關注

，威脅美方國家安全利益，強調美方一直表明，世貿爭端解決制度不得檢討國安問題，申明美方

無意按照報告要求，撤回對香港產品來源地標記規定，亦不會在對基本國安問題的判斷和決策上

向世貿讓步。（ｃｌ）

