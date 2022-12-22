【大國博弈】丘應樺：留意美方會否根據世貿上訴機制採取措施

《經濟通通訊社２２日專訊》美國要求香港出口產品來源地不能標示為「香港」，世貿爭端
機構專家組裁定不符合世貿規則，但美方表示強烈反對，拒絕撤回對香港產品來源地標記規定。
商務及經濟發展局局長丘應樺表示，已去信美國要求撤回有關決定，港府會留意美方會否根據上
訴機制採取措施，再決定下一步怎樣做。（ｃｌ）
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