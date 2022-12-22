《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６８４點，升４點，高水５點
，最新報１９６６６點，跌１４點，低水１３點，合約成交２７７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７２１點，跌３點，高水５點，最新報６７１５點，跌９
點，低水１點，合約成交２０１張。
22/12/2022 17:22
【夜期時段】即月期指最新報１９６６６點，跌１４點，低水１３點
《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６８４點，升４點，高水５點
，最新報１９６６６點，跌１４點，低水１３點，合約成交２７７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６７２１點，跌３點，高水５點，最新報６７１５點，跌９
點，低水１點，合約成交２０１張。
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