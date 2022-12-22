【夜期時段】即月期指最新報１９６６６點，跌１４點，低水１３點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９６８４點，升４點，高水５點

，最新報１９６６６點，跌１４點，低水１３點，合約成交２７７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７２１點，跌３點，高水５點，最新報６７１５點，跌９

點，低水１點，合約成交２０１張。

