【大國博弈】總商會歡迎世貿就香港商品製造標記作出裁定

《經濟通通訊社２２日專訊》香港總商會表示，歡迎世界貿易組織裁定，美國要求將香港商

品重新標示為「中國製造」的做法違反全球貿易規則。總商會促請美國尊重香港海關的獨立地位

，以及符合世貿組織規定、以規則為基礎的國際貿易體系。

香港為世貿組織的創始成員，自１９８６年起成為其前身關稅及貿易總協定的單獨締約成員

。香港對世貿組織提供的意見及貢獻一直備受全體成員信服及尊重。（ｂｎ）

