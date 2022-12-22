【香港政情】李克強：中央對李家超及特區政府工作充分肯定

《經濟通通訊社２２日專訊》行政長官李家超到北京述職，下午在中南海紫光閣獲國務院總
理李克強接見。
李克強表示，李家超擔任行政長官半年以來，特區政府積極回應香港社會的關切，中央對李
家超和特區政府的工作充分肯定，希望特區政府團結帶領香港廣大市民，按著國家所需，融入國
家發展大局，更加充分發揮香港獨特優勢，繼續鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位
。（ｂｎ）
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