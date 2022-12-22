【回顧展望－復常在望】防疫３年終迎鬆綁，復常路上步步為營

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》２０２２年可謂新冠疫情的轉捩點，由去年底確診

宗數接近「清零」，與內地商討通關如箭在弦；到年初變種病毒襲港，餐廳禁晚市堂食、酒吧、

健身室和髮型屋等相繼勒令停業，也難阻第五波疫情在社區大爆發；３月單日確診宗數最高突破

７萬餘宗後見頂；到新屆政府上場後即陸續放寬防疫措施，入境檢疫安排「３＋７」到「０＋３

」，後再取消包括入境人士的疫苗通行證「黃碼」；但與內地免檢通關仍只聞樓梯響。

今年年初，機組人員和檢疫酒店引發不同群組，特區多名主要官員出席港區人大代表洪為民

的百人生日宴，因而要到竹篙灣接受隔離惹來各方抨擊；其後第五波疫情全面在社區漫延，政府

延長晚市禁堂食、關閉表列處所等社交距離措施至２月３日大年初三，而年宵花市亦要取消；同

時為提高疫苗接種率，在２月時修訂５９９Ｆ的表列處所，要求所有進入包括商場、宗教場所、

超市、街市、髮型屋等處所的人士，必須使用安心出行及「疫苗通行證」。



＊嚴防死守為領導人訪港創造條件＊



西方多國均視本土疫情高峰，為解除旅遊入境限制的時機。但今年適逢香港回歸２５周年和

政府換屆，時任特首林鄭月娥在６月時強調會「竭盡全力」創造領導人訪港有利條件，對商會和

金融機構提出放寬外防輸入措施的要求表明「寸步不讓」。政府當時只在維持整體「外防輸入」

的嚴謹入境防控措施框架不變下，極其量微調適用於海外地區和台灣登機來港人士的登機前及抵

港後的核酸檢測安排，航線「熔斷機制」依然持續。



＊新班子宣揚香港回來，惟旅遊復甦仍受制＊



雖然科學數據反映變種病毒的致病和致死率持續下降，但政界一直有聲音抨擊病毒共存政策

，危及國安、「共赴黃泉」之論芸芸。復常步伐落後，新加坡等地積極出招吸納人才、企業和展

覽機會，大眾對與國際重新接軌的呼聲日益高漲，新一屆政府上場後首階段工作便是大刀闊斧放

寬防疫限制，並承諾抗疫不走回頭路，包括暫緩航線「熔斷機制」，將境外到港人士的檢疫酒店

隔離要求由７日改為３日，９月底再由３日減至０日，３天居家醫學監察期間，安心出行會轉為

「黃碼」，不能到餐廳等表列處所。旅發局的數據顯示，１０月海外旅客按月增加１﹒２倍，有

近３﹒３萬人次訪港，但到訪目的主要仍是以香港作為過夜停留的中途站、商務、探親或有必要

出行為主，旅遊客寥寥無幾。

港府希望借舉辦國際金融峰會和國際七人欖球賽向外宣揚「香港回來了」，但因入境首３日

「黃碼」，令部分慕名來港的外國旅客被拒諸球場門外。１１月，本港實施「團進團出」，讓持

「黃碼」的旅行團遊客可進入主題公園、博物館等景點和指定餐飲處所，可惜反應一如預期淡靜

，截至１２月初，旅遊業議會僅收到１７個行程登記，聖誕檔期更暫沒有旅行團登記。



＊「新十條」出台港府即鬆綁，香港與內地通關快將實現＊



實施「０＋３」後，本港每日確診宗數未見大增，坊間持續有聲音要求入境安排進一步放寬

至「０＋０」，特首李家超明言不會再討論「零加幾多」入境政策，重申本港放寬須確保不會增

加內地風險。全國僑聯副主席盧文端在報章撰文解釋。港府久久未推「０＋０」出於要顧及內地

看法，以免誤會香港「完全不設防」。

踏入１２月後，本港每日確診宗數維持在萬宗水平徘徊。內地自９月起疫情再度爆發，３年

來的嚴苛防疫開始令民眾反感，衛健委終於在７日宣布１０項新放寬防疫措施「新十條」，部分

措施甚至比香港還要寬鬆，例如取消掃「健康碼」等。其後，港府對防疫措施的取態在短期內

１８０度轉變，宣布鬆綁部分限制，包括確診及密切接觸者檢疫期由７日減至５日，惟防疫成效

一直存疑的安心出行則維持不變，醫務衞生局局長盧寵茂當時稱疫症仍有可能再出現，若未來出

現新變種病毒及新發傳染病時，安心出行發揮的作用會再提升。

不過事隔兩天，政府宣布１４日起不需要掃描安心出行，但食肆等部分指定處所會保留疫苗

通行證要求；另會取消「黃碼」，即入境人士落機後如無確診，便可前往食肆，有議員認為新安

排等同實施「０＋０」方案。

雖然港府一直視與內地免檢疫通關為重要任務，但提出的「逆向隔離」方案商討多時仍未有

進展。隨著內地主流聲音開始淡化新冠病毒的危害，中港通關的傳言四起，李家超近日亦在社交

網站表示，明年與內地通關「有很現實的可能性」。而李家超於１２月２１日至２４日上京述職

，料將反映香港市民希望與內地通關的意願，相信香港與內地落實通關將不遠矣。

