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22/12/2022 11:10

【回顧展望－復常在望】內地疫控終降溫，明年港經濟盼迎小陽春

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》今年本港經濟仍受疫情拖累，但新政府上場後即大
刀闊斧放寬防疫限制，加上內地在１２月終於為３年來的嚴苛防疫畫上休止符，資本市場對中港
經濟後市的看法已率先轉勢。財爺陳茂波指出，如果外圍環境沒有超出預期地惡化，本地和內地
疫情大致受控，香港經濟明年應能逐步重拾動力。展望２０２３年，本港經濟復甦很大程度上仍
取決於政府何時全面鬆綁防疫措施和與內地免檢疫通關，受今年低基數影響，機構對明年本港經
濟均頗為樂觀，估計經濟增長將介乎２﹒２％至３﹒５％。
　
＊機構料明年經濟增長介乎２﹒２％至３﹒５％＊
　
　　匯豐（００００５）預期，本港今年經濟收縮３﹒１％，明年將回復正增長３﹒５％。匯豐
環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，明年經濟增長動力主要來自消費，料上
半年港經濟表現較差，但下半年會有升勢。但由於環球多個央行已持續大幅加息，故其影響料在
明年上半年陸續浮現，因此估計，本港投資市場要到明年下半年才會有明顯改善。
　　東亞銀行（０００２３）表示，首三季本港經濟按年收縮３﹒３％，經濟表現受疫情、全球
貨幣環境迅速收緊、地緣政治局勢升溫，以及環球需求轉弱等影響，預計今年全年經濟將收縮約
３％，但該行預期內地和香港經濟將呈現復甦，明年本港經濟增長回升至約３﹒５％，失業率預
計將回落至平均３﹒２％。
　　國際信貸評級機構惠譽認為，經濟和政策的不確定性會令明年大中華區前景蒙上陰影，預計
香港經濟在今年萎縮２﹒８％後，明年將增長２﹒２％。香港和澳門的實質ＧＤＰ仍將低於
２０１８年的水平。
　
＊外圍趨疲弱，港難獨善其身＊
　
　　渣打（０２８８８）相信，港府的防疫政策將會逐步放寬，明年下半年或出現與跨境流動有
關的放寬，預期今年香港經濟收縮３％，並維持明年香港經濟增長預測２﹒４％不變。大中華區
高級經濟師劉健恒表示，預期明年香港經濟溫和復甦，儘管留意到本港政府公布１２月１４日起
市民不用再掃安心出行並取消黃碼，但表示不急於調高經濟增長預測。而現時本港失業率已跌至
３﹒８％水平，預期明年本港失業率將大部分時間將處於較健康水平。
　　他強調，外圍經濟宏觀表現可能會較為疲弱，香港作為小型的開放式經濟體難以獨善其身，
比較受制於外圍經濟，認為進一步有助香港經濟復甦的兩大重要因素，包括內地撤出動態清零及
美聯儲結束加息的時機等。

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