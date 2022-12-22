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22/12/2022 11:10

【回顧展望－復常在望】表列金融機構對今明年本港經濟預測

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》表列金融機構對今明年香港ＧＤＰ預測：
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　機構　今年ＧＤＰ預測　明年ＧＤＰ預測
　　匯豐　　－３﹒１％　　　＋３﹒５％　
　　東亞　　　－３％　　　　＋３﹒５％　
　　渣打　　　－３％　　　　＋２﹒４％　
　　高盛　　－３﹒２％　　　＋２﹒３％　
　　惠譽　　－２﹒８％　　　＋２﹒２％　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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