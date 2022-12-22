《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》表列金融機構對今明年香港ＧＤＰ預測：
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機構 今年ＧＤＰ預測 明年ＧＤＰ預測
匯豐 －３﹒１％ ＋３﹒５％
東亞 －３％ ＋３﹒５％
渣打 －３％ ＋２﹒４％
高盛 －３﹒２％ ＋２﹒３％
惠譽 －２﹒８％ ＋２﹒２％
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22/12/2022 11:10
【回顧展望－復常在望】表列金融機構對今明年本港經濟預測
《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》表列金融機構對今明年香港ＧＤＰ預測：
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機構 今年ＧＤＰ預測 明年ＧＤＰ預測
匯豐 －３﹒１％ ＋３﹒５％
東亞 －３％ ＋３﹒５％
渣打 －３％ ＋２﹒４％
高盛 －３﹒２％ ＋２﹒３％
惠譽 －２﹒８％ ＋２﹒２％
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