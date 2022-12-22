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即市新聞

22/12/2022 15:56

《小傳日記》天口凍冰冰，火鍋舖㷫烚烚，個價炒起要睇實！

　　《小傳日記》魚缸悶咗幾日，今日終於有啲料到。阿爺開會期間就提到要支持民企同平台經
濟發展，繼續促進金融１６條運作。一提到「民企」、「平台經濟」同「金融１６條」呢啲孖屐
最鍾意嘅ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ，魚缸即刻彈返５００點左右畀你睇！
　　今日最當炒就係消費股，落後咗咁耐，今日食住個勢終於跑出，體品、餐飲、食品等等全線
上升！有上面行家就即時跟進咗餐廳旺場嘅盛況；北京啱啱恢復堂食，呷哺呷哺（００５２０）
喺朝陽區一間分店嗌飛由朝嗌到晚，一個周末就做咗１０萬銀人仔數，總共成１０００個客，奶
茶都賣咗５００杯！所以呷哺都食住個勢，大派５億銀人仔現金券，充值消費仲買幾多送幾多！
　　海底撈（０６８６２）都唔輸蝕，由１２月１６號開始恢復免核酸堂食以來，近一星期客量
按周升返五成有多。海底撈負責人就提到，近期北京門市持續回暖，預計未來兩個禮拜會愈做愈
旺，尤其可以趕得返聖誕節、元旦呢啲節日高峰期，仲要唔只門市，連外賣生意都可以做返起！
　　仲傳緊過咗新曆新年上面就會放寬到「０＋３」，真係放寬對消費股就更加有利，加埋冬天
係傳統火鍋股旺季，睇嚟真係有機會分一杯羹，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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