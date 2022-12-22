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即市新聞

22/12/2022 10:00

《投資特寫－潘恩美》中國穩經濟擴內需，留意兩大長期結構性機遇

　　《投資特寫》早前舉行的中央經濟工作會議強調要穩增長，並將於２０２３年經濟工作中更
集中內需消費。內地政府放寬防疫政策的速度較市場預期快，反映內地政府開始轉變疫情的管理
模式，令市場預期或會進一步放寬。相對寬鬆的金融環境亦使中國經濟及市場前景較歐美地區樂
觀。投資者可留意自給自足及高端化兩大長期結構性趨勢。
　　過去一年，內地消費市場飽受疫情防控措施及房地產危機影響。房地產行業在中國經濟中一
直發揮舉足輕重的作用，因此，若內地政策支持能穩定房市，並刺激全國房屋需求，這或會產生
顯著的連鎖效應，廣泛提振消費者信心。踏入２０２３年，若內地政府進一步放寬防疫限制或對
房地產行業進一步鬆綁，都可望恢復消費及重振經濟，成為中國市場的短期催化劑。
　　至於長期結構性機會，投資者可關注自給自足及高端化兩大長遠發展主題。自給自足及進口
替代將是內地消費領域未來五年關注的重要主題。與此同時，高端化趨勢預料持續，並未受經濟
負面消息影響。在「共同富裕」的國策推動下，低線城市的經濟增長將更加均衡，預期會促進更
全面的經濟及消費增長，有望成為高端化及本地化發展的助力。
　　２０２２年消費股所承受的壓力主要來自消費者信心下降，而非盈利表現不如預期。展望來
年，隨著內地消費領域陸續尋求進口替代及實現自給自足，這將會加速供應鏈本地化的進程，使
內地本土品牌、高端製造業及消費服務業能從中受惠。與此同時，鑑於地緣政治風險日增，相對
依賴海外市場的行業，如健康護理行業的合約製造及研究公司或將首當其衝。
　　總而言之，展望來年，自給自足及高端化兩大長期結構趨勢有望成市場焦點。投資者不妨留
意可能受惠於脫鈎及進口替代趨勢、具國政策支持且較少受到監管和地緣政治風險影響、具有良
好財務狀況及優質增長預期的企業。
《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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