《投資特寫－潘恩美》中國穩經濟擴內需，留意兩大長期結構性機遇

《投資特寫》早前舉行的中央經濟工作會議強調要穩增長，並將於２０２３年經濟工作中更

集中內需消費。內地政府放寬防疫政策的速度較市場預期快，反映內地政府開始轉變疫情的管理

模式，令市場預期或會進一步放寬。相對寬鬆的金融環境亦使中國經濟及市場前景較歐美地區樂

觀。投資者可留意自給自足及高端化兩大長期結構性趨勢。

過去一年，內地消費市場飽受疫情防控措施及房地產危機影響。房地產行業在中國經濟中一

直發揮舉足輕重的作用，因此，若內地政策支持能穩定房市，並刺激全國房屋需求，這或會產生

顯著的連鎖效應，廣泛提振消費者信心。踏入２０２３年，若內地政府進一步放寬防疫限制或對

房地產行業進一步鬆綁，都可望恢復消費及重振經濟，成為中國市場的短期催化劑。

至於長期結構性機會，投資者可關注自給自足及高端化兩大長遠發展主題。自給自足及進口

替代將是內地消費領域未來五年關注的重要主題。與此同時，高端化趨勢預料持續，並未受經濟

負面消息影響。在「共同富裕」的國策推動下，低線城市的經濟增長將更加均衡，預期會促進更

全面的經濟及消費增長，有望成為高端化及本地化發展的助力。

２０２２年消費股所承受的壓力主要來自消費者信心下降，而非盈利表現不如預期。展望來

年，隨著內地消費領域陸續尋求進口替代及實現自給自足，這將會加速供應鏈本地化的進程，使

內地本土品牌、高端製造業及消費服務業能從中受惠。與此同時，鑑於地緣政治風險日增，相對

依賴海外市場的行業，如健康護理行業的合約製造及研究公司或將首當其衝。

總而言之，展望來年，自給自足及高端化兩大長期結構趨勢有望成市場焦點。投資者不妨留

意可能受惠於脫鈎及進口替代趨勢、具國政策支持且較少受到監管和地緣政治風險影響、具有良

好財務狀況及優質增長預期的企業。

《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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