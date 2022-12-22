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22/12/2022 10:01

《積金攻略－黃煥儀》ＥＳＧ可持續投資新趨勢

　　《積金攻略》環境、社會及企業管治（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ，　Ｓｏｃｉａｌ　
ａｎｄ　Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ，簡稱「ＥＳＧ」）是全球重要議題，每一個企業以至個體，都
意識到應該為保護環境及社會責任盡一分力。隨著大眾市民對ＥＳＧ的認識越來越深，加入
ＥＳＧ元素的相關投資金額亦不斷上升，令可持續投資成為金融業界的新常態。根據積金局去年
１１月２８日發布的「積金．誌」，涉及ＥＳＧ的強積金投資金額在２０１１年９月底時只有
１﹒５５億港元，但到２０２１年９月底已上升至１３９億，１０年間的增幅達８８倍。
　　為了提高業界意識，同時保障強積金計劃成員的權益，積金局在去年底曾發布一份「可持續
投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」，涵蓋管治、策略、風險管理及披露四個
範疇，協助強積金受託人從金融風險管理角度，把ＥＳＧ因素納入強積金基金投資及風險管理過
程，並向強積金計劃成員作出披露。如強積金計劃成員關注ＥＳＧ的話，可密切留意受託人就著
相關基金的披露。
　　何謂ＥＳＧ投資？在傳統的投資過程中，投資者會優先考慮財務指標例如投資回報等，但是
隨著各界更加關注環境保護、社會責任、企業道德及影響力，一些投資策略會同時將ＥＳＧ因素
融入分析程序，從而作出更全面及適切的投資決策，希望在爭取有利的財務回報之餘，亦避免過
度承擔風險，創造可持續發展的未來，這種投資策略就是責任投資。
　　為何ＥＳＧ投資越來越受歡迎？ＥＳＧ投資可將個人價值觀及理財目標互相融合。另外，投
資在以ＥＳＧ為本的公司，能夠協助改善社區環境，以至緩減氣候變化；　例如綠色債券就是以
環境目標為焦點，包括減少碳排放，改善空氣質素。在投資角度而言，以ＥＳＧ為理念的企業採
取可持續發展策略，一般在節省成本、提升生產力、挽留人才及風險管理等方面表現較為突出，
有助提升企業價值。
　　至於投資回報，以２００６年推出的全港首個具社會責任投資概念的強積金基金（即友邦強
積金優選計劃的綠色退休基金）為例，表現不俗。根據截至　２０２２年１１月３０日的友邦強
積金優選計劃　－　每月基金表現，有關基金成立至今的投資回報達１１９﹒３１％，最近十年
回報則達１２０﹒１７％。不過，值得留意的是，ＥＳＧ概念基金不等同於低風險投資，強積金
計劃成員不應急於跟風。舉例說，債券基金類別及股票基金類別之間的風險和回報已有很大分別
。建議強積金計劃成員在進行投資決定時，應該考慮多方面的綜合環境及因素，例如公司業績、
業務表現及前景等基本因素，並必須審視個人風險承受能力，認清投資取向，才能建立適合自己
的投資組合，如有疑問可聯絡專業持牌的強積金顧問尋求專業諮詢服務。
《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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