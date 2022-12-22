《鍾之日記》冬至國策送溫暖，疫情高燒削利好

《鍾之日記》１２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國務院總理李克強主持召開國務院常務會議釋放政策暖意，會議部署深入抓好穩經濟一攬子

政策措施落地見效；確定加強重點商品保供穩價措施，保障群眾生活需求；部署持續做好穩就業

保民生，兜牢民生底線。

人民銀行傳達學習中央經濟工作會議精神，提出要引導金融機構支持房地產行業重組併購，

改善頭部房企資產負債狀況；加大穩健貨幣政策實施力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的

基本穩定。

中證監主席易會滿主持召開黨委會議，會議提到大力支持房地產市場平穩發展；切實維護資

本市場平穩運行，引導社保基金等各類中長期資金加大入市力度。

冬至國策送溫暖，加上隔晚美股抽高，香江魚缸上日止跌回升６５點後，今日再飆逾５００

點，大市成交增至１０１４﹒６９億元。恒指高開３７６點，報１９５３７，升幅曾縮至３１５

點，但買盤再度吸納，推高大市最多升５７４點，高見１９７３５。最終恒指收造１９６７９，

升５１８點或２﹒７％；國指造６７１６，揚３﹒３％。科指收４２１０，升４﹒６％。



＊Ａ場六連跌，標普稱新的感染浪潮延緩復甦＊



疫情仍在高燒，標普全球評級今日表示，中國取消嚴格的疫情防控對其經濟活動有利，但

若感染數量再度激進，則有可能在一定程度上削弱這種利好。２０２３年１月下旬的春節，將是

接近三年以來中國首次恢復大規模的人口遷徙。９０％的人口接種了國產疫苗，這些疫苗針對新

毒株的有效性並不清楚。新的感染浪潮將延緩中國企業的復甦，特別是更加依賴於人員流動的行

業。可能會對宏觀環境、地方政府、工商與基建企業、銀行與保險公司等產生影響。兩個相反的

疫情相關動因影響著中國經濟的前景。一個動因是社會流動和商業活動的上升，另一個是勞動力

生產效率的下降（疾病或死亡導致）。目前標普假定前者在２０２３年的影響將大於後者，因此

預測中國的ＧＤＰ增長率產將從２０２２年的３％左右，恢復至２０２３年的５％左右。

市場情緒受限，滬深股市先高後低，滬綜指高開０﹒５７％後表現反復，午後更轉跌，收市

跌０﹒４６％，報３０５４﹒４３點，連跌第六日；深成指跌０﹒３３％，創業板指跌

０﹒３６％。兩市成交６５７５億元人民幣，較上個交易日同時段成交增１４﹒４％。



＊馬化騰直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」＊



騰訊（００７００）全日升４﹒１％，收３２３﹒８元，成交有７８﹒１億元，為交投最多

個股。久沒露面的騰訊董事會主席馬化騰今日傳出其在內部員工大會上的講話，一改過去的溫文

，直斥公司各事業群的痛點，甚至直言反貪腐查出的問題「嚇死人」，又指很多業務該砍就砍掉

，不要留戀，未來還需要繼續加強和堅持降本增效。

與往年內部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同，今年創始人馬化騰講話的整體基調銳利了

不少。他批評了某些ＢＧ「一團和氣」的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者

應有的危機心態。又指國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，強調騰訊遊戲一定要聚焦精品。而

最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。當然，短視頻會侵蝕掉很多長視頻、

遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，也將倒逼其它業務進行調整。

對於平台與內容事業群（ＰＣＧ）部分業務的改革，馬化騰更隔空喊話稱，「你活都活不下

去了，周末還休閑的打球，那留給你們的時間不多了」；「如果業務團隊不能給自己壓力，那麼

由總辦來給這個壓力」。



＊通關傳聞刺激內地餐飲股造好＊



內地運動零售營運商滔搏（０６１１０）公布９月至１１月的財年第三季度營運情況，預計

零售及批發業務總銷售金額按年跌「１０％至２０％的高段」。至１１月底，滔搏直營門店毛銷

售面積較上一季末減少１﹒３％，較去年同期少５﹒７％。不過耐克上季度業績勝預期提振港股

體育用品股信心，體育用品股造好，滔搏連升２日，再升６﹒８％，報６元。李寧

（０２３３１）升７﹒４％，突破階段高價。申洲國際（０２３１３）升６﹒８％，安踏體育

（０２０２０）升４﹒９％，波司登（０３９９８）升２﹒４％。

受惠內地明年１月３日起通關傳聞，內地餐飲股造好，藍籌海底撈（０６８６２）急升

７﹒６％，呷哺呷哺（００５２０）母企呷哺集團推５億人民幣消費券助力餐飲復甦，呷哺呷哺

（飆１５﹒７％，頤海國際（０１５７９）升７％，奈雪的茶（０２１５０）漲近半成，百勝中

國（０９９８７）升３﹒４％，蒙牛乳業（０２３１９）升５﹒８％，潤啤（００２９１）升

４﹒８％，農夫山泉（０９６３３）升３﹒６％。



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