《投資心得－潘鐵珊》騰訊核心價值仍具吸引力，有多方面增長亮點

《投資心得》騰訊（００７００）截至今年９月３０日的首三季業績，實現總收入達

４０９６億元（人民幣．下同），比去年同期微跌１﹒５％；而集團權益持有人應佔盈利則同比

下降３６﹒９％至８１９﹒８億元。集團仍有多方面的增長亮點。



＊上季增值服務收入微跌，料續多個方向拓展業務＊



集團在第三季的增值服務收入達到７２７﹒３億元，跟去年相比微跌３﹒３％。雖然受到去

年９月起生效的未成年人保護措施影響，部分熱門手遊《王者榮耀》及《和平精英》的收入減少

，但受惠最近推出的遊戲《英雄聯盟手遊》、《重返帝國》及《英雄聯盟電競經理》收入增加。

此外，因商業支付金額的增加，互聯網服務、公共交通和零售行業對集團服務的使用增加亦推動

了企業服務收入的增長。隨著金融、醫療保健及互聯網服務客戶對ＰａａＳ解決方案的需求，尤

其是與安全相關的ＰａａＳ有不斷增長之勢，透過成功擴大市場份額，相信集團能繼續在多個方

向拓展業務，並連接消費者及企業進行數字化升級。



＊數字支付交易見增長，續擴大理財平台客戶基礎＊



至於金融科技及企業服務方面，收入達到４４８﹒４億元，比去年同期升３﹒５％，反映數

字支付交易增長；而企業服務收入同比的增加是因為公共服務及傳統產業數字化，以及合併易車

的企業服務的收入貢獻所致。日活躍用戶數及支付頻率同比見健康增長趨勢。隨著愈來愈多用戶

相信理財平台的便利，資產保有量及活躍客戶量同比有迅速增長。理財通在支付用戶中的滲透率

雖然仍然偏低，但透過進一步擴大理財平台的客戶基礎，仍有一定的潛力。集團的核心價值仍具

吸引力。可考慮於３００港元買入，目標價為３３５港元，跌穿２８０港元止蝕。《香港股票分

析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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