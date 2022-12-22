《財金樂道－陳樂怡》恒指明年樂觀情景上望２３１００點

《財金樂道》美聯儲１２月議息會議立場較預期強硬，加上恒指自１１月以來已累積較大升

幅，港股１２月表現轉趨反覆。日本央行意外放寬收益率目標區間，引發全球債息上行壓力，關

注資金回流日本，由其他國家流出。原先市場憂慮高利率環境仍會持續一段長時間，加劇美國衰

退風險，美債息近期已見反彈，將不利於風險資產。



＊平台企業嚴管時期相信已過＊



內地中央經濟工作會議完成，主要論調與政治局會議相符，重點圍繞穩增長。值得留意的是

，經濟方針除了重質，還重量，新增表述「量的合理增長」。由於目前內地經濟內生增長疲弱，

預計政策力度將會加大。２０２３年政策主調將會是「穩貨幣＋寬財政＋寬信用」。預期財政擴

張力度提升，例如專項債擴容及赤字率提高。而貨幣政策則有待經濟確認回升，才會由鬆轉穩。

產業政策方面，房地產房住不炒政策立場不變，但表態支持剛性和改善性住房需求。由於會

議其他部分提到，要把恢復和擴大消費擺在優先位置，特別是住房改善、新能源汽車及養老服務

等消費。在住房改善上，預計將有政策跟進，提振需求。中財辦亦預告將有政策出台鼓勵買樓。

不過，１１月數據顯示，即使已有積極房產政策支持，全產業鏈由銷售、開工、投資、竣工

均普遍走低。歸根究底買家信心仍然是問題核心。平台經濟方面，監管立場由早年防止資本無序

擴張，到為資本設置紅綠燈，再到支持平台企業大顯身手，態度漸趨溫和，嚴管時期相信已過，

監管風險降低。



＊看好內地復常、通關等主題＊



內地快速放寬防疫，確診個案難免大幅上升，民眾出行消費意願或趨審慎，同時工人染疫後

缺工率上升，料會影響生產活動，經濟表現短期將受打擊。惟疫情大規模爆發後，相信為兩會前

後進一步開放創造條件。港股１１月以來急劇反彈，主要由於內地寬防疫，投資者的「預期」回

暖。後續則視乎疫情高峰過去，在穩增長政策扶持下，內地經濟復甦力度多大，以及怎樣在企業

盈利層面實現。

展望２０２３年，預期２０２３年美國通脹回落，美債息及美匯見頂下行。但２０２２年環

球央行大手加息，２０２３年不少經濟體將步入衰退，企業盈利壓力突顯，料市場將會聚焦減息

的時間點。

另外，預計內地放寬防疫，加大穩增長政策力度，料經濟第二季逐步改善，人民幣有望重拾

升勢。預期恒指在基本情景２０２３年上望２１，３００點，重返預測市盈率十年平均水平

１０﹒３倍，樂觀情景將可上望２３，１００點，相當於預測市盈率１１﹒２倍。策略上，看好

內地復常、中港通關以及增長股估值修復的主題。（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）



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